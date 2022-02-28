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2月28日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:23)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月28日新增34,466宗陽性個案；再多87名新冠患者在公立醫院離世。食物及衛生局長陳肇始稱不排除全民檢測期間實施禁足，市面出現食物及日用品搶購潮。政府3月1日起增設5間指定診所供新冠患者求醫，青衣社區隔離設施則已建成並交付。另教育局長楊潤雄宣布，學校不遲於3月17日起放假至復活節假期完結，之後上課至8月12日；中學文憑試（DSE）暫定維持4月22日開考。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增34,466陽性　第五波疫情累計逾19萬宗陽性

增87患者離世

●支援措施

3月1日起增設5指定診所供新冠患者求醫【附名單及預約電話】

醫管局推安老院舍中醫診療服務　遙距或外展診症、安排送藥到院舍

內地供逾1600萬快速測試包　900萬個派予高風險等群組

●疫苗接種

荃灣體育館增設兒童接種復必泰疫苗中心　明日起預約【附預約及家長同意書連結】

●社區情況

沙田、牛頭角、灣仔、士美非路、西營盤街市關閉消毒　料3月2日重開

市民儲糧憂倘禁足「求救無援」　多區超市貨架清空【圖輯】

大快活、美心MX、譚仔三哥米線調整營業時間 麥當勞暫停通宵服務【附部分食肆最新營業時間連結】

立法會澄清沒討論「禁足令」

楊潤雄：學校不遲於3月17日起放假至復活節假期完結　續上課至8月12日

DSE目標維持4月22日開考　若疫情惡化已於5月、6月準備考期　最遲4月初確定

DSE考生獲派快測包　每科試前檢測陰性方可應試

●全民檢測

陳肇始︰全民檢測不排除禁足　部分樣本送內地檢測

●圍封檢測

秀茂坪邨秀賢樓封區檢測　大廈污水新冠陽性

東涌逸東（一）邨漁逸樓封區檢測　大廈污水新冠陽性

元朗天恒邨恒富樓、恒智樓封區　兩大廈污水新冠陽性

東涌逸東（一）邨福逸樓封區　大廈污水新冠陽性

沙田禾輋邨順和樓封區檢測　污水呈陽性疑有隱形患者

青衣青俊苑俊豪閣封區檢測　污水呈陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石秀樓1320人檢測　揭247宗初步陽性

天水圍天恒邨恒俊樓1100人檢測　揭118初步陽性、6宗不確定

天水圍天恒邨恒翠樓1200人檢測　揭124初步陽性、4宗不確定

觀塘秀茂坪邨秀富樓1050人檢測　揭182初步陽性、5不確定

沙田禾輋邨民和樓1740人檢測　揭179初步陽性、30宗不確定

沙田禾輋邨欣和樓560人檢測　揭58初步陽性、5不確定

●隔離檢疫安排

林鄭月娥：未來兩三個月抗疫關鍵　青衣社區隔離設施興建一周今已交付【短片】

●專家意見

最高級別內地防疫專家梁萬年抵港　稱會與本港專家密切合作

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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