2月28日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:23)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月28日新增34,466宗陽性個案；再多87名新冠患者在公立醫院離世。食物及衛生局長陳肇始稱不排除全民檢測期間實施禁足，市面出現食物及日用品搶購潮。政府3月1日起增設5間指定診所供新冠患者求醫，青衣社區隔離設施則已建成並交付。另教育局長楊潤雄宣布，學校不遲於3月17日起放假至復活節假期完結，之後上課至8月12日；中學文憑試（DSE）暫定維持4月22日開考。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
醫管局推安老院舍中醫診療服務 遙距或外展診症、安排送藥到院舍
●疫苗接種
荃灣體育館增設兒童接種復必泰疫苗中心 明日起預約【附預約及家長同意書連結】
●社區情況
沙田、牛頭角、灣仔、士美非路、西營盤街市關閉消毒 料3月2日重開
大快活、美心MX、譚仔三哥米線調整營業時間 麥當勞暫停通宵服務【附部分食肆最新營業時間連結】
楊潤雄：學校不遲於3月17日起放假至復活節假期完結 續上課至8月12日
DSE目標維持4月22日開考 若疫情惡化已於5月、6月準備考期 最遲4月初確定
●全民檢測
●圍封檢測
天水圍天恒邨恒俊樓1100人檢測 揭118初步陽性、6宗不確定
天水圍天恒邨恒翠樓1200人檢測 揭124初步陽性、4宗不確定
觀塘秀茂坪邨秀富樓1050人檢測 揭182初步陽性、5不確定
沙田禾輋邨民和樓1740人檢測 揭179初步陽性、30宗不確定
●隔離檢疫安排
林鄭月娥：未來兩三個月抗疫關鍵 青衣社區隔離設施興建一周今已交付【短片】
●專家意見
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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