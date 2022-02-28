新冠疫情｜秀茂坪南邨秀旺樓、沙田乙明邨、黃大仙東匯邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (08:31)

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，對本港多區的污水進行新型冠狀病毒檢測，觀塘、沙田、深水埗、葵青、東區及黃大仙的結果呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。民政事務總署會由今日（2月28日）起，陸續向以下受影響地區的住戶、清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝供自行檢測。
•污水監測區域觀塘2-7 SMPE 10A/B（Kwun Tong Site 2-7 SMPE 10A/B）—觀塘秀茂坪邨秀明樓
•污水監測區域沙田1A WCE-14（Shatin Site 1A WCE-14）—沙田禾輋邨富和樓
•污水監測區域深水埗3 FE-05（Sham Shui Po Site 3 FE-05）（部分）—深水埗幸俊苑俊禮閣及俊賢閣
•污水監測區域沙田STWE-03A/B/C（Shatin Site STWE-03A/B/C）— 沙田新田圍邨富圍樓
•污水監測區域葵涌2 SL1E-03A/B/C（Kwai Chung Site 2 SL1E-03A/B/C）—葵涌石籬（一）邨石俊樓
•污水監測區域觀塘2-1（Kwun Tong Site 2-1）（部分）—觀塘順天邨天柱樓、天衡樓、天樂樓及天池樓
•污水監測區域觀塘2-7（Kwun Tong Site 2-7）（部分）—觀塘秀茂坪南邨秀旺樓
•污水監測區域沙田1A（Shatin Site 1A）（部分）—沙田乙明邨明信樓、明耀樓及明恩樓；沙田駿洋邨駿湖樓、駿時樓及駿山樓；沙田瀝源邨壽全樓及貴和樓
•污水監測區域深水埗2-2（Sham Shui Po Site 2-2）（部分）—深水埗美孚新邨百老匯街68-70、72-74、76-78、80-82、84-86及88-90號
•污水監測區域東區7A（Eastern Site 7A）（部分）—柴灣小西灣邨瑞發樓、瑞福樓及瑞隆樓
•污水監測區域黃大仙2-1（Wong Tai Sin Site 2-1）（部分）—黃大仙東匯邨
另外，民政事務總署由今日起陸續向在以下地區工作的清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝。
•污水監測區域東區7A（Eastern Site 7A）（部分）— 柴灣小西灣邨
＊以上地點可見政府新聞公報附件