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2月27日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:18)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月27日新增26,026宗陽性個案；再多83名新冠患者在公立醫院離世。港府已接收自內地約1400萬個快速抗原測試包，另勞工及福利局長羅致光計劃向內地試聘1000名臨時合約院舍照顧員。此外，公院急症室有遺體滯留，醫管局稱與食環署及衛生署商討加快運送程序。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增26026宗陽性見單日新高　第五波530間院舍爆疫

多83患者離世 年齡19至100歲

美麗華廣場再多兩職員染疫

●社區情況

食肆暫停納強檢或安心出行通知 歐家榮：現個案場所遍全港

秀茂坪邨秀華樓秀義樓、柴灣翠灣邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】

藥學服務基金擴大「送藥到戶」免費服務 為期10周

榮芳街、大角嘴街市關閉消毒 與新冠個案有關

荃灣屠房擬今日重開有限度屠宰 冰鮮豬供應量平日1.5倍

內地供1400萬快速測試包、1100萬N95及KN95口罩

羅致光︰社署將緊急向內地聘1000臨時照顧員

●圍封檢測

秀茂坪邨秀富樓封區檢測 涉污水樣本新冠病毒陽性

天水圍天恒邨恒翠樓恒俊樓封區檢測 污水陽性疑有隱形患者

葵涌石籬（一）邨石秀樓封區檢測 污水陽性疑有隱形患者

禾輋邨欣和樓封區檢測 污水樣本新冠陽性

禾輋邨民和樓封區檢測 污水樣本新冠陽性

葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座1730人檢測 揭208初步陽性

長沙灣幸俊苑俊禮閣俊賢閣1980人檢測 揭269初步陽性

禾輋邨富和樓1580人檢測 揭309陽性、26結果不確定

秀茂坪邨秀明樓1800人檢測 揭285初步陽性、33結果不確定

新田圍邨富圍樓1200人檢測 揭202初步陽性、7結果不確定

●隔離檢疫安排

快測陽性者須身分證資料登記 歐家榮：考慮抽查個案核酸檢測防造假 或有法律行動

薛永恒：備逾10萬條電子手環供應足 惟派發需時

●專家意見

袁國勇：長者幼童慢性病者倘未打針 宜隔日快速抗原測試、在家戴口罩

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

東華三院中醫為染疫者免費網上診症　速遞7日中藥

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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