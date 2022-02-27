2月27日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:18)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月27日新增26,026宗陽性個案；再多83名新冠患者在公立醫院離世。港府已接收自內地約1400萬個快速抗原測試包，另勞工及福利局長羅致光計劃向內地試聘1000名臨時合約院舍照顧員。此外，公院急症室有遺體滯留，醫管局稱與食環署及衛生署商討加快運送程序。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●社區情況
秀茂坪邨秀華樓秀義樓、柴灣翠灣邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
●圍封檢測
葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座1730人檢測 揭208初步陽性
秀茂坪邨秀明樓1800人檢測 揭285初步陽性、33結果不確定
新田圍邨富圍樓1200人檢測 揭202初步陽性、7結果不確定
●隔離檢疫安排
快測陽性者須身分證資料登記 歐家榮：考慮抽查個案核酸檢測防造假 或有法律行動
●專家意見
袁國勇：長者幼童慢性病者倘未打針 宜隔日快速抗原測試、在家戴口罩
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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