新冠疫情｜秀茂坪邨秀華樓秀義樓、柴灣翠灣邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (11:37)

政府昨日（26日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，對觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水進行新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。民政事務總署會由今日（27日）起，陸續向以下受影響地區的住戶、清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝供自行檢測。