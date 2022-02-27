新冠疫情｜秀茂坪邨秀華樓秀義樓、柴灣翠灣邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】 (11:37)

政府昨日（26日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，對觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水進行新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。民政事務總署會由今日（27日）起，陸續向以下受影響地區的住戶、清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝供自行檢測。
•污水監測區域觀塘SMPE-01A/B/C（Kwun Tong Site SMPE-01A/B/C) — 觀塘秀茂坪邨秀華樓
•污水監測區域觀塘SMPE-04A/B（Kwun Tong Site SMPE-04A/B) — 觀塘秀茂坪邨秀義樓
•污水監測區域西貢 — 將軍澳安寧花園5座
•污水監測區域東區5A-2（Eastern Site 5A-2）（部分）— 柴灣翠灣邨
•污水監測區域北區4A（Northern Site 4A）（部分）— 粉嶺昌盛苑
•污水監測區域尖沙咀1A-1（Tsim Sha Tsui Site 1A-1）（部分）— 何文田愛民邨
•污水監測區域沙田9A（Shatin Site 9A）（部分）— 沙田水泉澳邨樂泉樓、河泉樓及欣泉樓
另外，民政事務總署由今日起陸續向在以下地區工作的清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝。
•污水監測區域觀塘1（Kwun Tong Site 1）（部分）— 觀塘牛頭角上邨、樂華南邨及樂華北邨
＊以上地點可見政府新聞公報附件