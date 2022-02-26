2月26日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (22:03)

醫管局宣布修改新冠病人出院的準則，經醫生臨牀判斷為已康復、病情穩定或適合出院，並且病人居住環境合適，會安排出院。病人出院返家仍須隔離至確診後14日方可離家。

此外，食衛局公布，新冠患者的密切接觸者如已接種最少兩劑新冠疫苗，可在第六日及第七日進行快速抗原測試，若連續兩日結果均為陰性，可提早離開社區檢疫設施或家居。【香港新冠疫情互動地圖】

●染疫個案

增17,063宗陽性 陳肇始：疫情未見頂

多66患者離世 40人危殆

運房局長司機快速測試陽性 陳帆近日檢測陰性

●圍封檢測

葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座封區檢測 污水呈陽性疑有隱形患者

沙田新田圍邨富圍樓封區檢測 污水陽性疑有隱形患者

沙田禾輋邨富和樓封區檢測 涉新冠初陽個案及污水陽性疑有隱形患者

觀塘秀茂坪邨秀明樓封區檢測 污水陽性疑有隱形患者

長沙灣幸俊苑俊禮閣俊賢閣封區檢測 住客新冠初陽兼污水陽性

秀茂坪邨秀義樓2030人強檢 揭273宗新冠初陽、40宗不確定

秀茂坪邨秀華樓2070人強檢 揭259宗新冠初步陽性、36宗不確定

將軍澳安寧花園第5座910人強檢 揭85宗新冠初步陽性、7宗不確定

●疫苗通行證

3月2日起入法院大樓須至少打一針新冠疫苗【附豁免群組名單】

●隔離檢疫新安排

陳肇始：密切接觸者如已打兩針 第六及第七日快測陰性可提早離開檢疫設施或家居

醫管局改準則 臨牀判斷已康復新冠病人可出院 返家隔離至確診滿14日

皇后山邨荔景邨社區隔離設施下周啟用

●社區情況

政府資料：深水埗685地點有人染疫 慈雲山5相鄰屋邨屋苑有28疫廈

銅鑼灣街市花園街街市涉新冠關閉至下周一重開 檔戶檢測陰性始准復工

【實用連結】

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

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大廈名單

．確診者居住大廈

．居家檢疫大廈

．居安抗疫政府專頁

．居安抗疫App使用指南

採樣檢測

．檢測中心／流動採樣站──睇籌號

．口水／糞便樣本瓶領取及收集處

．快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試靈敏度較低 須PCR覆檢

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

．指定診所名單及預約電話

．專屬的士

疫苗通行證

．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

．疫苗接種地點+預約

．新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

．「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】

其他

．中醫處方紓緩新冠輕症

．染疫者在家11項防護措施

．一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

．照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

．安全接收包裹8招

．3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

．政府新型冠狀病毒病專題網站

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