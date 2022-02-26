2月26日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (22:03)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月26日新增17,063宗陽性個案，其中17,057宗屬本地個案。本港再多66名新冠患者在公立醫院離世。
醫管局宣布修改新冠病人出院的準則，經醫生臨牀判斷為已康復、病情穩定或適合出院，並且病人居住環境合適，會安排出院。病人出院返家仍須隔離至確診後14日方可離家。
此外，食衛局公布，新冠患者的密切接觸者如已接種最少兩劑新冠疫苗，可在第六日及第七日進行快速抗原測試，若連續兩日結果均為陰性，可提早離開社區檢疫設施或家居。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●圍封檢測
葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座封區檢測 污水呈陽性疑有隱形患者
沙田禾輋邨富和樓封區檢測 涉新冠初陽個案及污水陽性疑有隱形患者
秀茂坪邨秀義樓2030人強檢 揭273宗新冠初陽、40宗不確定
秀茂坪邨秀華樓2070人強檢 揭259宗新冠初步陽性、36宗不確定
將軍澳安寧花園第5座910人強檢 揭85宗新冠初步陽性、7宗不確定
●疫苗通行證
●隔離檢疫新安排
陳肇始：密切接觸者如已打兩針 第六及第七日快測陰性可提早離開檢疫設施或家居
醫管局改準則 臨牀判斷已康復新冠病人可出院 返家隔離至確診滿14日
●社區情況
政府資料：深水埗685地點有人染疫 慈雲山5相鄰屋邨屋苑有28疫廈
銅鑼灣街市花園街街市涉新冠關閉至下周一重開 檔戶檢測陰性始准復工
【實用連結】
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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