新冠疫情｜將軍澳、石硤尾邨共12廈等污水陽性　民政總署派快速測試【附名單】 (09:59)

政府昨日（25日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，對深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水進行新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。民政事務總署將會由今日（26日）起，陸續向以下受影響地區的住戶及清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。