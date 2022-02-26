新冠疫情｜將軍澳、石硤尾邨共12廈等污水陽性　民政總署派快速測試【附名單】 (09:59)

政府昨日（25日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，對深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水進行新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。民政事務總署將會由今日（26日）起，陸續向以下受影響地區的住戶及清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。
•污水監測區域深水埗3 LTC-01（Sham Shui Po Site 3 LTC-01）—長沙灣麗翠苑麗柏閣
•污水監測區域觀塘OTE-02（Kwun Tong Site OTE-02）（部分）— 觀塘安泰邨明泰樓
•污水監測區域西貢1A W2-03（Sai Kung Site 1A W2-03）— 將軍澳天晉II皇鑽天
•污水監測區域西貢1A（Sai Kung Site 1A）（部分）— 將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓；雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓
•污水監測區域深水埗4A（Sham Shui Po Site 4A）（部分）— 石硤尾邨第19座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓
•污水監測區域深水埗2-3（Sham Shui Po Site 2-3）（部分）— 荔欣苑及華荔邨
•污水監測區域屯門2（Tuen Mun Site 2）（部分）— 安定邨
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