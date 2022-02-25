2月25日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:41)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月25日新增10,010宗陽性個案，其中10,006宗屬本地個案。本港再多47名新冠患者在公立醫院離世。政府宣布，將向出現新冠個案的高傳染風險地點派發新冠病毒快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排；而高感染風險的行業員工亦由以往2至3日檢測一次，改為每7日一檢。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
懲教署：在囚202人陽性、135人初步陽性 停探訪至3月6日
●圍封檢測
長沙灣麗翠苑麗柏閣1957人強檢 揭228宗初陽、10宗不確定
將軍澳天晉II皇鑽天5A、5B座完成強制檢測 揭17初步陽性及1宗不確定
●檢測新安排
高風險群組改7日一檢 涵蓋檢疫中心、酒店、機場、貨櫃碼頭員工等
經港珠澳大橋入境珠海者 須24小時核酸陰性 不接受快速檢測包
●抗疫支援
邱騰華：大批防護裝備、快測包、中成藥內地到港 派予圍封居民、院舍
●社區情況
【實用連結】
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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