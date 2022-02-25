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2月25日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:41)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月25日新增10,010宗陽性個案，其中10,006宗屬本地個案。本港再多47名新冠患者在公立醫院離世。政府宣布，將向出現新冠個案的高傳染風險地點派發新冠病毒快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排；而高感染風險的行業員工亦由以往2至3日檢測一次，改為每7日一檢。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增10010陽性個案　呈報21979個案

港多47人病逝　5歲女童危殆

家傭初陽 陳茂波非密切接觸檢測陰性 留家工作5天

兒子新冠初陽 機電工程署長彭耀雄居家檢疫

施榮懷初步陽性　稱身體情況「還可以」

立法會議員梁文廣初步陽性

懲教署：在囚202人陽性、135人初步陽性 停探訪至3月6日

●圍封檢測

秀茂坪邨秀義樓封區檢測　污水新冠陽性

將軍澳安寧花園第5座封區檢測　涉帶變種新冠病毒初步陽性個案

秀茂坪邨秀華樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

長沙灣麗翠苑麗柏閣1957人強檢 揭228宗初陽、10宗不確定

安泰邨明泰樓2080人強檢 揭216宗初陽18宗不確定

將軍澳天晉II皇鑽天5A、5B座完成強制檢測 揭17初步陽性及1宗不確定

●檢測新安排

港府：快速測試套裝取代強制檢測 初陽者可網上登記陽性結果

高風險群組改7日一檢 涵蓋檢疫中心、酒店、機場、貨櫃碼頭員工等

經港珠澳大橋入境珠海者 須24小時核酸陰性 不接受快速檢測包

●抗疫支援

李嘉誠基金會捐5000萬　料助200冠心病人5私院做手術

邱騰華：大批防護裝備、快測包、中成藥內地到港 派予圍封居民、院舍

倘父母沒染疫 醫管局不建議陪新冠兒童入院

●社區情況

上水屠房關 港府與內地商專業熟練人員來港協助 研鐵路運物資

大埔墟、北河街及楊屋道街市關閉 2月17日重開

社署部分服務2月28日起暫停或僅有限度提供

實用連結

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試靈敏度較低 須PCR覆檢

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

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其他

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