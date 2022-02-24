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2月24日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月24日新增8798宗陽性個案，其中8795宗屬本地個案。過去一日再有50名新冠患者在公立醫院不治，第五波疫情至今有225名新冠患者在公立醫院離世，大部分是長者。累計逾1600名醫管局員工染疫，醫管局更新指引，讓染疫員工在第七日快速抗原測試陰性後復工，工會憂有傳播及法律風險，專家則稱有關安排有科學證據證明不會影響病人。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增8798陽性個案 第五波院舍累計逾1100院友420職員染疫

多50染疫者離世

9歲長期病童家中昏迷送院搶救不治 入院後檢測確診

妻確診 聶德權檢測陰性家居檢疫14日

司機初步陽性　環保署長謝小華快速測試陰性居家工作

美麗華廣場7人確診

●強制檢測

將軍澳天晉II皇鑽天5A、5B座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

長沙灣麗翠苑麗柏閣封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘安泰邨明泰樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

上水天平邨天喜樓完成強檢 揭95初步陽性及10宗不確定

觀塘安泰邨智泰樓完成強檢 揭136初步陽性及6宗不確定

長沙灣麗翠苑麗棠閣完成強檢 揭105初步陽性及一宗檢測結果不確定

●專家/工會意見

港大推算疫情3月首兩周達高峰 梁卓偉：過後為全民檢測好時機

梁卓偉稱面授課前需提高兒童接種率至八、九成以上

1668員工染疫 醫管局更新指引：染疫員工第七天快測陰性可復工 工會憂增傳染及法律風險

醫管局染疫員工第七日快測陰性可開工 何栢良：有科學證據不會影響病人

●社區情況

天水圍醫院全院病牀2月26日起改作接收新冠患者

皇后山邨荔景邨3廈作隔離設施　消息︰準租戶可獲8000元特惠津貼

疫苗通行證｜青衣城沒人員提醒掃二維碼 有市民質疑成效 無針卡街坊照入超市

竹篙灣20多人一度離開檢疫房間表達訴求

政府引緊急法訂新例刊憲 為中央援港防疫措施提供法律基礎

實用連結

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試靈敏度較低 須PCR覆檢

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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