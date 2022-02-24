2月24日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:17)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月24日新增8798宗陽性個案，其中8795宗屬本地個案。過去一日再有50名新冠患者在公立醫院不治，第五波疫情至今有225名新冠患者在公立醫院離世，大部分是長者。累計逾1600名醫管局員工染疫，醫管局更新指引，讓染疫員工在第七日快速抗原測試陰性後復工，工會憂有傳播及法律風險，專家則稱有關安排有科學證據證明不會影響病人。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增8798陽性個案 第五波院舍累計逾1100院友420職員染疫
●強制檢測
將軍澳天晉II皇鑽天5A、5B座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者
長沙灣麗翠苑麗棠閣完成強檢 揭105初步陽性及一宗檢測結果不確定
●專家/工會意見
1668員工染疫 醫管局更新指引：染疫員工第七天快測陰性可復工 工會憂增傳染及法律風險
醫管局染疫員工第七日快測陰性可開工 何栢良：有科學證據不會影響病人
●社區情況
皇后山邨荔景邨3廈作隔離設施 消息︰準租戶可獲8000元特惠津貼
疫苗通行證｜青衣城沒人員提醒掃二維碼 有市民質疑成效 無針卡街坊照入超市
【實用連結】
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm