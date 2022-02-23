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2月23日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月23日新增8674宗陽性個案，其中8671宗屬本地個案，再成爆疫以來新高。另外本港再有24名新冠患者離世。政府晚上公布再收緊社交距離措施。另衛生防護中心總監徐樂堅表示，當市民收到檢測結果新冠病毒陽性短訊時，短訊內會附有電子表格的連結（衛生防護中心傳染病公眾平台），患者須填上同住家人資料，以便當局安排其家人及密切接觸者檢疫。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增8674陽性 第五波院舍累計逾930院友300職員染疫

再有24新冠患者離世　無打針死亡率高有打針17倍

太太及家傭染疫　鄧炳強陰性

創科局副局長鍾偉強初步陽性　薛永恒陰性留家工作

麥美娟快測初步陽性

●強制檢測

上水天平邨天喜樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

長沙灣麗翠苑麗棠閣封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘安泰邨智泰樓封區檢測　污水陽性疑有隱形患者

沙田恆安邨恆峰樓完成強制檢測　揭160新冠初步陽性、15宗不確定個案

沙田頌安邨頌群樓完成強制檢測　揭95新冠初步陽性

●支援措施

市民收陽性短訊須填附連電子表格　當局將安排患者及家人隔離【附電子表格連結】

周四起增設兩指定診所【附名單及預約電話】

財政預算案｜撥220億購快速測試劑、60億購疫苗　向抗疫基金注資120億

●疫苗接種

13間公院疫苗接種站擴服務至一周6天

疫苗通行證｜七旬婆婆為入商場買餸打針　商戶憂生意額大跌

●社區情況

政府收緊食肆兩人一枱、戶外運動及郊野公園須戴口罩

上環及鴨脷洲街市今晚7時關閉消毒　與初陽個案有關

石籬商場德華大葯房成藥拆盒賣　止痛藥貴一倍　店員拒回應

中大同意借出嶺南運動場等抗疫　待政府確認

實用連結

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試靈敏度較低 須PCR覆檢

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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