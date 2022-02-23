2月23日新冠疫情重點一覽【附連結：傳染病公眾平台、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月23日新增8674宗陽性個案，其中8671宗屬本地個案，再成爆疫以來新高。另外本港再有24名新冠患者離世。政府晚上公布再收緊社交距離措施。另衛生防護中心總監徐樂堅表示，當市民收到檢測結果新冠病毒陽性短訊時，短訊內會附有電子表格的連結（衛生防護中心傳染病公眾平台），患者須填上同住家人資料，以便當局安排其家人及密切接觸者檢疫。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●強制檢測
沙田恆安邨恆峰樓完成強制檢測 揭160新冠初步陽性、15宗不確定個案
●支援措施
市民收陽性短訊須填附連電子表格 當局將安排患者及家人隔離【附電子表格連結】
財政預算案｜撥220億購快速測試劑、60億購疫苗 向抗疫基金注資120億
●疫苗接種
●社區情況
【實用連結】
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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