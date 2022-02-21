疫苗通行證｜2月24日起入商場超市街市最少打一針　一文睇實施方式、豁免情況 (18:37)

●什麼人受疫苗通行證規限？

在今年6月30日或之前都只規限12歲或以上者；當局不排除稍後將12歲以下兒童納入疫苗通行證要求

疫苗通行證｜2月24日起12歲以上須打最少一針 6月底起推成人三針要求

●有什麼處所需要使用疫苗通行證？

．法例第599F章下的餐飲處所及表列處所，現時仍開業的表列處所包括會址、商場、百貨公司、超市、街市或市集

．酒店或賓館疫苗通行證要求則只適用於員工；顧客入住酒店或賓館毋須出示接種紀錄，但進入其食肆或表列處所則需要

．另會透過行政指令在學校、政府及公營機構辦公室、公立醫院、安老及殘疾人士院舍等實施疫苗通行證

社署資助或津助福利服務單位工作人員實施「疫苗通行證」安排

學校疫苗通行證安排

●什麼場所需要主動出示疫苗通行證？

餐飲處所及會址屬主動查核處所，進入的人需要主動掃描安心出行及針卡

至於商場、百貨公司、超市、街市或市集等被動查核處所，顧客由2月24日起進入時要掃描安心出行，毋須主動向處所負責人出示疫苗紀錄，但執法人員會隨機抽查

●實施疫苗通行證場所的負責人有什麼責任？

主動查核處所：確保顧客掃描安心出行及針卡

被動查核處所：確保在門口貼上疫苗通行證計劃實施及安心出行的二維碼，確保顧客有掃描安心出行、員工有打針

●如顧客使用他人的針卡被發現，場所負責人需要承擔責任嗎？

由於場所負責人無權檢查顧客的身分證以核實針於是否屬於本人，因此只要確保客人掃描安心出行及針卡、處所有紀錄便可

●什麼情況下可獲豁免疫苗通行證規限？

．基於健康原因不適合接種疫苗，且有醫生簽發的豁免證明書【疫苗通行證下的醫學豁免安排】

．需要經過商場才能回家或上班：但需視乎其合理性，例如是否只回家或上班，不是順便在商場購物

．使用必須的政府服務或進入醫療診所

．去食肆只買外賣

●若進入商場後再入食肆，需要來回掃兩次商場的安心出行二維碼嗎？

安心出行新增了「返回上一處所」的功能，在3.1.0版本可透過新功能豁免要再掃二維碼

●違反疫苗通行證要求會有什麼後果？

定額罰款5000元

疫苗通行證實施安排政府新聞公報

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