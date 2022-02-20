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2月20日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月20日新增6067宗陽性個案，其中6055宗屬本地個案。衛生防護中心表示，稍後會開始使用電話短訊，讓染疫市民以電子表格形式提供家居人數、地址等資料，以便更快速為他們送上家居檢疫或隔離的資訊包。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增6067陽性6055屬本地感染　新增個案呈升勢　徐樂堅：社交距離措施要維持

本港多14患者離世　逾10人危殆數十人嚴重

司機快速測試陽性　黃錦星快測陰性待深喉唾液檢測結果

●強制檢測

東涌逸東（一）邨迎逸樓封區強制檢測　有初陽個案污水新冠陽性

石硤尾邨第21座圍封強制檢測完成　揭168新冠初步陽性及6不確定個案

博康邨博達樓圍封檢測揭94新冠初步陽性及7宗不確定　延長圍封至周一

禾輋邨景和樓圍封強制檢測揭22新冠初步陽性

●限聚令執法

警旺角巡邏促外傭勿聚集　有外傭不滿特首針對

●支援措施

政府周一起向待入院或隔離染疫者派電子手環及物資包　送往隔離時可自行棄置手環

徐樂堅：將設電子表格供染疫者交資料

●疫苗接種

調查：不足四分一5至11歲學童家長欲讓子女打針　藥劑師學會促接種　稱染疫或影響記憶力專注力

●社區情況

陳肇始：正研究如何收緊社交距離措施

胡定旭：港檢測量夠應付全民檢測　樣本毋須送深圳化驗

政府：內地供港蔬菜量約平日七成多　整體菜價稍升

蔬菜供應穩定惟運輸成本倍增菜價上調　市民：要食都要買只好減分量

實用連結

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

快速抗原測試靈敏度較低 須PCR覆檢

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

中醫處方紓緩新冠輕症

染疫者在家11項防護措施

一文整合：染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

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3-17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

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