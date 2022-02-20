2月20日新冠疫情重點一覽【附連結：確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:59)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月20日新增6067宗陽性個案，其中6055宗屬本地個案。衛生防護中心表示，稍後會開始使用電話短訊，讓染疫市民以電子表格形式提供家居人數、地址等資料，以便更快速為他們送上家居檢疫或隔離的資訊包。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增6067陽性6055屬本地感染 新增個案呈升勢 徐樂堅：社交距離措施要維持
●強制檢測
石硤尾邨第21座圍封強制檢測完成 揭168新冠初步陽性及6不確定個案
博康邨博達樓圍封檢測揭94新冠初步陽性及7宗不確定 延長圍封至周一
●限聚令執法
●支援措施
政府周一起向待入院或隔離染疫者派電子手環及物資包 送往隔離時可自行棄置手環
●疫苗接種
調查：不足四分一5至11歲學童家長欲讓子女打針 藥劑師學會促接種 稱染疫或影響記憶力專注力
●社區情況
蔬菜供應穩定惟運輸成本倍增菜價上調 市民：要食都要買只好減分量
【實用連結】
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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