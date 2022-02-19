看疫情新聞後感焦慮？　香港心理衛生會7方法教你紓緩不安 (18:49)

・O - Optimistism 樂觀的心重要

樂觀積極的心有助提升抵抗力，可回顧生活中值得感恩的事，以過往成功走過艱辛的人生經驗來勉勵自己。

・M - Meditation 多做紓緩壓力練習

面對疫情的不確定性，很自然會焦慮，長期焦慮感會影響身體，可做不同的紓緩練習如肌肉鬆弛法、呼吸練習等。

・I - Interest 保持興趣

抗疫生活難免令人枯燥，生活需要趣味及新發現，可在家安排自己感興趣的事，或建立新興趣讓身心放鬆。

・C - Connection 與人保持聯繫

疫下限聚令持續，可善用科技與身邊親朋好友保持聯繫，簡單一個信息、一個電話，與別人傾訴或分享生活小事。

・R - Record 把有用資訊記錄下來

記錄求助方法及社區資源的互聯網連結，預備足夠抗疫物品作不時之需，能讓人有平安感。

・O - Order 建立新秩序

可建立新的秩序，定下時間表，何時工作、何時享受家庭生活；也有建議稱可以特意穿著外出衣服，與休息時的衣物分開，讓身心適應工作狀態。

・N - Nowadays 活在當下

心態上要學習活在當下，與其擔心未能控制的事，倒不如過好每一天。

資料來源：香港心理衛生會社區教育部

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