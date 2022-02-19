天文台：寒冷天氣警告生效　明日市區氣溫低至8度　雨勢較密 (17:45)

展望下周一、二（21日、22日）持續寒冷，雨勢較為頻密，風勢頗大，市區最低氣溫約8度左右，新界再低幾度。下周三、四（23日、24日）早上仍然寒冷，天色好轉。

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【13:50】天文台中午在facebook發文表示，受強烈季候風影響，本港天氣顯著轉冷。正午時分，本港市區氣溫下降至12度左右，新界再低兩三度。預料未來數天本港持續寒冷，明日（20日）至下周二（22日）雨勢較為頻密，風勢頗大，市區氣溫下降至8度左右，新界再低幾度。根據最新九天天氣預報圖顯示，下周一（21日）市區最低氣溫調低至8度。天文台提醒，寒冷天氣警告現正生效，市民要注意保暖。

【09:25】上午9時15分，天文台錄得13度，相對濕度92%。寒冷天氣警告現正生效。

一道冷鋒已橫過廣東沿岸，與其相關的強烈冬季季候風正影響該區。本港今早大部分地區氣溫較昨日（18日）低三度左右。天文台預測本港今日天氣顯著轉冷，密雲，間中有雨。市區氣溫由初時約14度，逐步下降至約11度，新界再低幾度。吹清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

展望未來數天持續寒冷，風勢頗大及有雨。明天（20日）及後天（21日）市區氣溫下降至9度左右，新界再低幾度，雨勢較為頻密。