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2月17日新冠疫情重點一覽【附連結：解除隔離新準則、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月17日新增6116宗陽性個案，其中6107宗屬本地個案；初步陽性約6300宗。食物及衛生局副局長徐德義公布最新解除隔離準則，患者最快7日可離開社區隔離設施回家；未入醫院或社區隔離設施者，如已等候14日且再檢測陰性，則毋須再送往隔離。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

消息：政制局首席助理秘書長鍾雅之初陽

增6116陽性6107屬本地感染 另6300初步陽性

本港多24人病逝 28歲產婦危殆留醫ICU

徐德義：染疫者7天後陰性 可返家逗留至14天陰性准離開

●強制檢測

石硤尾邨美薈樓封區強制檢測 有新冠初陽個案污水檢測陽性

東涌滿東邨滿和樓強制檢測揭68新冠初陽及3不確定個案 延長圍封至周五

上水清河邨清朗樓強制檢測完成 揭48新冠初步陽性及1不確定個案

沙田耀安邨耀平樓發現54初陽、3宗不確定個案 延長圍封至明日

●支援措施

醫管局增至20人接聽支援熱線

一文整合染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

新冠快速測試陽性怎辦？ 衛生防護中心提你6大注意事項【附實用連結】

●疫苗接種

中央圖書館增設疫苗中心為兒童長者接種科興 2月21日起可預約【附預約連結】

3至17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

●疫苗通行證

資科辦提醒更新「安心出行」加入電子針卡【附儲存針卡教學】

●社區情況

內地供港蔬菜供應量約平日八成　批發價續回落

救護車減至兩人當值維持緊急救護服務

醫管局員工陣線主席：公院「5、6同事對百病人」 入行多年未見過

廣東今日派首批流行病學專家及流動檢測車赴港

大嶼山沙嘴懲教所暫作隔離染疫在囚者

從香港經港珠澳大橋赴澳門者 今起須口岸待檢測結果

實用連結

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

其他

染疫者在家11項防護措施　用洗手間後即消毒　避與同住者面對面接觸

照顧染疫兒童5大須知　照顧者與患者盡量同房關門　觀察記錄病徵【附5大注意事項】

一文整合染疫者等候赴隔離設施醫管局支援服務【附連結】

家居檢疫感染控制8注意　衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

3至17歲兒童青少年接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

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