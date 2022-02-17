2月17日新冠疫情重點一覽【附連結：解除隔離新準則、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (20:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月17日新增6116宗陽性個案，其中6107宗屬本地個案；初步陽性約6300宗。食物及衛生局副局長徐德義公布最新解除隔離準則，患者最快7日可離開社區隔離設施回家；未入醫院或社區隔離設施者，如已等候14日且再檢測陰性，則毋須再送往隔離。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●強制檢測
東涌滿東邨滿和樓強制檢測揭68新冠初陽及3不確定個案 延長圍封至周五
上水清河邨清朗樓強制檢測完成 揭48新冠初步陽性及1不確定個案
沙田耀安邨耀平樓發現54初陽、3宗不確定個案 延長圍封至明日
●支援措施
新冠快速測試陽性怎辦？ 衛生防護中心提你6大注意事項【附實用連結】
●疫苗接種
中央圖書館增設疫苗中心為兒童長者接種科興 2月21日起可預約【附預約連結】
●疫苗通行證
●社區情況
醫管局員工陣線主席：公院「5、6同事對百病人」 入行多年未見過
【實用連結】
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．分階段實施疫苗通行證
其他
．染疫者在家11項防護措施 用洗手間後即消毒 避與同住者面對面接觸
．照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】
．家居檢疫感染控制8注意 衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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