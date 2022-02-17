新冠快速測試陽性怎辦？　衛生防護中心提你6大注意事項【附實用連結】 (12:07)

．市民應再進行核酸檢測

．做好個人防護措施，盡量留在家中

．邀請親友協助取得和運送樣本收集包，以作覆檢

．若覆檢呈陽性，檢測者會被列為陽性或初步陽性個案處理

．若市民在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見

．若市民出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸及心胸痛等），應致電999熱線盡快入院

新冠疫情 有用資訊：

．染疫者在家11項防護措施 用洗手間後即消毒 避與同住者面對面接觸

．照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】

．家居檢疫感染控制8注意 衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

．安全接收包裹8招

．政府新型冠狀病毒病專題網站

相關支援：

．指定診所專屬的士2月18日啟用【附預約平台連結及預約電話】

．醫管局將推電話會診 未入院染疫者可獲轉介使用

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm