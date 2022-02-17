新冠疫苗｜3至17歲兒童青少年接種新冠疫苗　潛在副作用一覽 (13:30)

3至17歲兒童或青少年接種科興疫苗潛在副作用：

．十分常見（可能影響10%或以上患者）：接種部位疼痛

．常見（可能影響1%至10%患者）：注射部位硬結、腫脹；皮膚和黏膜異常；惡心；咳嗽；流鼻水；發熱；食慾減退；頭痛；疲乏；喉嚨痛

．偶見（可能影響0.1%至1%患者）：過敏反應；注射部位痕癢、紅斑；腹瀉；肌肉痛；咽部紅斑；腹痛或上腹痛；腹脹；淋巴結炎；眼皮炎；嘔吐；咽喉痛；上呼吸道感染；頭暈；胸口不適

．嚴重：當局稱截至2021年11月，尚未發現經研究者判斷與接種科興疫苗有關的嚴重異常事件

註：3至17歲兒童及青少年每劑科興所接種劑量和成分均與成人相同。

12至15歲青少年接種復必泰疫苗潛在副作用：

．非常常見（可能影響逾10%患者）：注射部位疼痛、腫脹；疲倦；頭痛；肌肉痛；寒顫；關節痛；腹瀉；發燒

12至15歲青少年出現上述部分副作用的機率或較成人略高。

．常見（可能影響不多於10%患者）：注射部位發紅；惡心；嘔吐

．不常見（可能影響不多於1%患者）：淋巴結腫大；感覺不適；手臂疼痛；失眠；注射部位發癢；過敏反應（如皮疹或搔癢）；感到虛弱或乏力/困倦；食慾下降；過度出汗；夜間盜汗

．罕見（可能影響不多於千分之一患者）： 暫時性一側面部下垂；過敏反應（如蕁麻疹或面部腫脹）

．未知（無法根據現有資料估算可能影響患者的比例）：嚴重過敏反應；可導致氣促、心悸、胸口痛的心肌炎及心包炎；接種手臂大範圍腫脹；面部腫脹（或出現於曾接受面部皮膚填充劑注射的人身上）

*衛生防護中心表示，心肌炎和心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，主要發生於青少年接種第二劑後。青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。

5至11歲兒童接種復必泰疫苗潛在副作用：

注射位置痛楚、疲倦、頭痛、注射位置發紅、注射位置腫脹、肌肉痛、發冷，發燒達攝氏38度或以上

註：12至17歲青少年每劑復必泰所接種劑量和成分均與成人相同；5至11歲兒童每劑所接種劑量是成人的三分之一，但成分與成人相同。

資料來源：政府科興疫苗接種須知、政府復必泰疫苗接種須知、香港醫院藥劑師學會「十答5至11歲兒童接種『復必泰』疫苗」

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