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新冠疫苗｜3至17歲兒童青少年接種新冠疫苗　潛在副作用一覽 (13:30)

政府擴大可接種新型冠狀病毒疫苗的年齡群組，3歲或以上兒童由2月15日起可接種科興疫苗，5至11歲兒童由2月16日起可接種復必泰疫苗。明報電子平台組整理3至17歲兒童或青少年接種新冠疫苗的潛在副作用，方便讀者參考。

3至17歲兒童或青少年接種科興疫苗潛在副作用：

十分常見（可能影響10%或以上患者）：接種部位疼痛

常見（可能影響1%至10%患者）：注射部位硬結、腫脹；皮膚和黏膜異常；惡心；咳嗽；流鼻水；發熱；食慾減退；頭痛；疲乏；喉嚨痛

偶見（可能影響0.1%至1%患者）：過敏反應；注射部位痕癢、紅斑；腹瀉；肌肉痛；咽部紅斑；腹痛或上腹痛；腹脹；淋巴結炎；眼皮炎；嘔吐；咽喉痛；上呼吸道感染；頭暈；胸口不適

嚴重：當局稱截至2021年11月，尚未發現經研究者判斷與接種科興疫苗有關的嚴重異常事件

註：3至17歲兒童及青少年每劑科興所接種劑量和成分均與成人相同。

12至15歲青少年接種復必泰疫苗潛在副作用

非常常見（可能影響逾10%患者）：注射部位疼痛、腫脹；疲倦；頭痛；肌肉痛；寒顫；關節痛；腹瀉；發燒

12至15歲青少年出現上述部分副作用的機率或較成人略高。

常見（可能影響不多於10%患者）：注射部位發紅；惡心；嘔吐

不常見（可能影響不多於1%患者）：淋巴結腫大；感覺不適；手臂疼痛；失眠；注射部位發癢；過敏反應（如皮疹或搔癢）；感到虛弱或乏力/困倦；食慾下降；過度出汗；夜間盜汗

罕見（可能影響不多於千分之一患者）： 暫時性一側面部下垂；過敏反應（如蕁麻疹或面部腫脹）

未知（無法根據現有資料估算可能影響患者的比例）：嚴重過敏反應；可導致氣促、心悸、胸口痛的心肌炎及心包炎；接種手臂大範圍腫脹；面部腫脹（或出現於曾接受面部皮膚填充劑注射的人身上）

*衛生防護中心表示，心肌炎和心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，主要發生於青少年接種第二劑後。青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。

5至11歲兒童接種復必泰疫苗潛在副作用：

注射位置痛楚、疲倦、頭痛、注射位置發紅、注射位置腫脹、肌肉痛、發冷，發燒達攝氏38度或以上

註：12至17歲青少年每劑復必泰所接種劑量和成分均與成人相同；5至11歲兒童每劑所接種劑量是成人的三分之一，但成分與成人相同。

資料來源：政府科興疫苗接種須知政府復必泰疫苗接種須知香港醫院藥劑師學會「十答5至11歲兒童接種『復必泰』疫苗」

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