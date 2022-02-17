飯糰當正餐？營養師不建議一次吃兩個　飯糰可配雞蛋沙律豆漿 (10:56)

飯糰方便飽肚，可否當正餐吃？選購飯糰時有什麼健康注意？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問，提醒飯糰不宜一次食2個，因可能會攝入太多澱粉質，而纖維、蛋白質則未必足夠；若一個飯糰不夠飽，建議配搭沙律菜或蒸水蛋，有助增加飽肚感。
烤雞吞拿魚餡料較健康
飯糰餡料方面，新鮮肉類（如烤雞肉、三文魚及吞拿魚等）相對較健康。選購時宜比較成分表中的熱量，吉列豬扒或肥牛等餡料熱量較高應避免；亦應留意飯糰所含醬汁，多醬汁的熱量、鈉含量也較高。另外，不同牌子的飯糰，白飯和餡料的比例或有差別，若餡料比例較高，熱量或會較高。
配搭蛋白質纖維食物
一般飯糰主要是白米、肉類和紫菜，纖維不足夠，蛋白質含量亦未必足夠。進食飯糰時可配其他食品補充營養，可配含蛋白質食品（如豆漿、牛奶或雞蛋）；亦可配含纖維的食物，例如車厘茄、纖維粉飲品或沙律菜等。
升糖指數高避晚上進食
李杏榆指出，飯糰屬高升糖指數食物，宜日間進食，晚上進食會令血糖升幅較高，如長時間進食，或會影響血糖指數，增加導致肥胖問題的風險。
文：何芍盈
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