飯糰當正餐？營養師不建議一次吃兩個　飯糰可配雞蛋沙律豆漿 (10:56)

烤雞吞拿魚餡料較健康

飯糰餡料方面，新鮮肉類（如烤雞肉、三文魚及吞拿魚等）相對較健康。選購時宜比較成分表中的熱量，吉列豬扒或肥牛等餡料熱量較高應避免；亦應留意飯糰所含醬汁，多醬汁的熱量、鈉含量也較高。另外，不同牌子的飯糰，白飯和餡料的比例或有差別，若餡料比例較高，熱量或會較高。

配搭蛋白質纖維食物

一般飯糰主要是白米、肉類和紫菜，纖維不足夠，蛋白質含量亦未必足夠。進食飯糰時可配其他食品補充營養，可配含蛋白質食品（如豆漿、牛奶或雞蛋）；亦可配含纖維的食物，例如車厘茄、纖維粉飲品或沙律菜等。

升糖指數高避晚上進食

李杏榆指出，飯糰屬高升糖指數食物，宜日間進食，晚上進食會令血糖升幅較高，如長時間進食，或會影響血糖指數，增加導致肥胖問題的風險。

文：何芍盈

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