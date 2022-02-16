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2月16日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所專屬的士安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:14)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月16日新增4285宗陽性個案，其中4264宗屬本地個案，初步陽性約7000宗。運輸及房屋局公布免費接送染疫者往返醫管局指定診所的「專屬的士」運作安排，專屬的士將由2月18日起提供服務。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增4285陽性 4264宗屬本地感染 另約7000宗初步陽性

多9人離世　包括3歲女童染Omicron、37歲及100歲長期病患者【短片】

公務員事務局一般職系處長陳信禧新冠初步陽性

●強制檢測

上水清河邨清朗樓強制檢測揭逾30新冠初陽及1不確定個案　延長圍封至周四

東涌滿東邨滿和樓封區　有初陽個案污水新冠陽性

沙田耀安邨耀平樓封區　污水新冠陽性

●支援措施

指定診所專屬的士2月18日啟用【附預約平台連結及預約電話】

醫管局將推電話會診　未入院染疫者可獲轉介使用

染疫者在家11項防護措施　用洗手間後即消毒　避與同住者面對面接觸

●疫苗接種

5至11歲童可打復必泰　兒童醫院、圓洲角體育館接種中心已啟用【附預約及家長同意書連結】

5至11歲童今起可打復必泰　家長見兒童染疫亡　憂子不打針不受保護

●社區情況

過去14天17%患者小於17歲　其中9%屬6歲或以下

實用連結

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

其他

染疫者在家11項防護措施　用洗手間後即消毒　避與同住者面對面接觸

照顧染疫兒童5大須知　照顧者與患者盡量同房關門　觀察記錄病徵【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意　衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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