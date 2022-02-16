2月16日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所專屬的士安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:14)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月16日新增4285宗陽性個案，其中4264宗屬本地個案，初步陽性約7000宗。運輸及房屋局公布免費接送染疫者往返醫管局指定診所的「專屬的士」運作安排，專屬的士將由2月18日起提供服務。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增4285陽性 4264宗屬本地感染 另約7000宗初步陽性
多9人離世 包括3歲女童染Omicron、37歲及100歲長期病患者【短片】
●強制檢測
上水清河邨清朗樓強制檢測揭逾30新冠初陽及1不確定個案 延長圍封至周四
●支援措施
染疫者在家11項防護措施 用洗手間後即消毒 避與同住者面對面接觸
●疫苗接種
5至11歲童可打復必泰 兒童醫院、圓洲角體育館接種中心已啟用【附預約及家長同意書連結】
5至11歲童今起可打復必泰 家長見兒童染疫亡 憂子不打針不受保護
●社區情況
【實用連結】
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．分階段實施疫苗通行證
其他
．染疫者在家11項防護措施 用洗手間後即消毒 避與同住者面對面接觸
．照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】
．家居檢疫感染控制8注意 衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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