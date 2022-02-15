2月15日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:10)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月15日新增1619宗陽性個案，全部屬本地個案，初步陽性約5400宗。醫管局公布設立7間指定診所，由2月16日起供已接獲衛生署通知新型冠狀病毒陽性而正等入院的患者求醫。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增1619陽性全屬本地 5400宗初步陽性【附受影響院舍名單】
●強制檢測
上水清河邨清朗樓圍封強制檢測 有新冠初步陽性個案及污水樣本陽性
沙田利安邨利盛樓完成強制檢測 揭48新冠初陽及10不確定個案
●支援措施
指定診所Q&A｜醫管局7間指定診所 周一至日服務須電話預約【附診所名單‧短片】
皇后山邨一座及七座、荔景邨恒景樓改作隔離設施 政府研徵用大學宿舍【短片】
●社區情況
政府：內地供港蔬菜回復至七成 冰鮮家禽肉類恢復至六成【附漁護署供應量及批發價連結】
林鄭月娥：已採購逾1億套快速檢測包 今日起派予安老院及殘疾人院舍人員
【實用連結】
大廈名單
採樣檢測
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
疫苗通行證
．分階段實施疫苗通行證
其他
．照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】
．家居檢疫感染控制8注意 衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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