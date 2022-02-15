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2月15日新冠疫情重點一覽【附連結：指定診所、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:10)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，2月15日新增1619宗陽性個案，全部屬本地個案，初步陽性約5400宗。醫管局公布設立7間指定診所，由2月16日起供已接獲衛生署通知新型冠狀病毒陽性而正等入院的患者求醫。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增1619陽性全屬本地　5400宗初步陽性【附受影響院舍名單】

逾百醫管局員工初陽　30人列密切接觸

李家超家傭快速測試陽性　李家超返家自我隔離

司機初陽　葉劉淑儀居家工作

特首辦EO初步陽性　工作無接觸特首或公眾

●強制檢測

上水清河邨清朗樓圍封強制檢測 有新冠初步陽性個案及污水樣本陽性

華富（一）邨華裕樓解封　發現13宗初陽個案

沙田利安邨利盛樓完成強制檢測　揭48新冠初陽及10不確定個案

●支援措施

指定診所Q&A｜醫管局7間指定診所　周一至日服務須電話預約【附診所名單‧短片】

醫管局將分階段啟動指定診所治輕症患者　專屬的士車隊接載

皇后山邨一座及七座、荔景邨恒景樓改作隔離設施　政府研徵用大學宿舍【短片】

●社區情況

政府：內地供港蔬菜回復至七成 冰鮮家禽肉類恢復至六成【附漁護署供應量及批發價連結】

港府招募更多跨境司機　研水路運菜及鮮活食物

林鄭月娥：已採購逾1億套快速檢測包　今日起派予安老院及殘疾人院舍人員

實用連結

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

其他

照顧染疫兒童5大須知　照顧者與患者盡量同房關門　觀察記錄病徵【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意　衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

安全接收包裹8招

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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