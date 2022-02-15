指定診所Q&A｜醫管局7間指定診所　周一至日服務須電話預約【附診所名單‧短片】 (18:32)

●指定診所對象？

指定診所供正在等入院的染疫患者，若出現輕微徵狀例如發燒、咳、喉嚨痛，可到指定診所求醫。

醫管局提醒，若患者在家中等候入院期間，出現發燒，應每4小時量一次體溫；若突然覺得很不舒服，例如氣促、抽筋，或家人留意到患者神志不清，應立即到急症室。

至於已預約該7間診所覆診的長期病患者，應按原定覆診日期，帶同覆診卡及身分證前往區內指定的藥物補充診所【名單】取藥。

●指定診所開放時間

2月16日起啟用，周一至日包括公眾假期服務，時間為上午9時至下午1時，以及下午2時至下午5時。

●指定診所需否預約？

需要電話預約求診，醫管局解釋稱避免人群聚集輪候。

●指定診所每天有多少診症名額？

約1000個。

●患者如何前往指定診所？

醫管局稱，運輸及房屋局會安排。特首林鄭月娥周二（15日）早上稱，會聯絡的士業界組成專屬車隊負責接載。

●7間指定診所名單及預約電話：

1.筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：2560 0211

2.堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號

預約電話：2817 3215

3.柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：2383 3311

4.九龍灣健康中心普通科門診診所

地址：九龍灣啟仁街9號一樓

預約電話：2116 2812

5.南葵涌賽馬會普通科門診診所

地址：葵涌葵盛圍310號

預約電話：2615 7333

6.圓洲角普通科門診診所

地址：沙田插桅杆街29號地下

預約電話：2647 3383

7. 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

地址：天水圍天業路3號

預約電話：3124 2200

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