消委會．脫疣｜美容院涉誇大疣會傳染嚴重會脫髮　稱脫後有免疫力 (12:38)

有投訴人稱，美容師表示其面上有「粒粒」，若情況嚴重會導致脫髮，若不處理會愈生愈多，甚至傳染他人，而且不能只處理面部，否則其他部位的「粒粒」會蔓延至面部，該美容師更訛稱脫後會有免疫力，不會再生長。

投訴人當日支付了7.2萬元，及後得知美容師的說法有誤導，查詢後職員稱療程只是脫肉粒，並非脫疣。惟療程成效不彰，近三個月後面上仍留有黑色疤印，經消委會調停後，客人最後接納將脫粒療程轉換其他計劃。

消委會提醒：

．疣為常見的良性皮膚病，治療前應聽取醫生意見，瞭解治療方法的優缺點、潛在風險和收費，忌一時情急支付大額款項

．疣雖是傳染病，但傳染性並不高，不會導致死亡等嚴重情況，即使證實患上疣，亦毋須過分憂慮，有時疣會自然消失

．注意個人衛生，接觸公共物件後，應注意清潔雙手，不要與人共用貼身個人物品，可減低患上疣的可能

．如欲透過醫療保險支付療程費用，應先取得療程的收費項目詳情，向保險公司瞭解該療程是否在索償範圍內

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