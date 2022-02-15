消委會．冷凍溶脂｜7美容中心或診所收費相差8.8倍　僅1間術前見醫生　目測評估成效或靠「感覺」過程粗疏【短片】 (11:39)

消委會調查發現，各美容中心和診所的收費差別頗大，由約4900元至約4.8萬元，建議接受療程的次數亦由2至6次不等，每次相隔1周至2個月，即需時最少1個月至6個月。

根據美國皮膚科醫學會資料顯示，受影響的脂肪細胞需要4至6個月才會被身體排走，不會即時消減，亦有研究稱因應個人身體狀況，成效難一概而論。

網頁細字體說明僅減少「脂肪細胞」非減少「脂肪」

消委會亦發現，部分美容中心的網頁上標榜「1次程序可以減少約27%脂肪」或「減少治療部位的脂肪達27%」，同時以較細小的字體說明是「減少脂肪細胞」，更沒有說明如何量度脂肪細胞的減少幅度。

不少海外研究建議冷凍溶脂應由經過訓練的醫生或醫護施行，然而7間美容中心或診所大多表示療程會由「治療師」、姑娘或「醫生助手」進行，部分更稱毋須見醫生，只有1間診所表示療程前會由醫生進行評估。

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