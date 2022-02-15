消委會．米粉米線｜逾七成營養標籤不符指引要求　Bich Chi乾金邊粉鈉含量與標示值相差逾41倍　2款檢麩質未列明【短片】 (10:43)

消委會測試市面上30款米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食。7款樣本因為包裝上的營養標籤包含調味粉或醬汁等配料未能直接比較，其餘23款中，17款檢測出的營養素含量，與標示值的脗合度不符相關指引的要求，3款樣本差異最大，一款Bich Chi乾金邊粉的鈉含量與標示值相差逾41倍，喜越河粉及Bich Chi乾河粉鈉含量則分別與標示值相差逾20倍及29倍。