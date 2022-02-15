消委會．米粉米線｜逾七成營養標籤不符指引要求　Bich Chi乾金邊粉鈉含量與標示值相差逾41倍　2款檢麩質未列明【短片】 (10:43)

消委會測試市面上30款米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食。7款樣本因為包裝上的營養標籤包含調味粉或醬汁等配料未能直接比較，其餘23款中，17款檢測出的營養素含量，與標示值的脗合度不符相關指引的要求，3款樣本差異最大，一款Bich Chi乾金邊粉的鈉含量與標示值相差逾41倍，喜越河粉及Bich Chi乾河粉鈉含量則分別與標示值相差逾20倍及29倍。
3款樣本營養素含量與標示值差異最大（牌子及產品名稱／淨重／聲稱來源地／大約零售價／測試結果與營養標籤的脗合度評分／總評*）
Bich Chi Tapioca rice sticks／200克／越南／$16／1.5／1.5
Bich Chi Vina Noodle／200克／越南／$8.9／2／2
喜越河粉／200克／越南／$14.9／2／2
另外，2款樣本檢出致敏物麩質，但未有按相關規例於包裝上列明，有可能令對麩質敏感的人構成健康風險：（牌子及產品名稱／淨重／聲稱來源地／大約零售價／總評*）
新東陽特級新竹米粉／300克／台灣／$16.5／2.5
新豐米線／400克／中國／$8.5／2.5
*總評5分為滿分
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