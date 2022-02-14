新冠疫情｜照顧染疫兒童5大須知　照顧者與患者盡量同房關門　觀察記錄病徵【附5大注意事項】 (14:21)

病童及家長或照顧者留家5大注意事項：

●觀察及記錄

．記錄病童病徵開始的日期和時間、體溫、食量、大小便次數和分量

．觀察及記錄病童有沒有增加症狀如咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、嘔吐等

．若有發燒，每隔4小時以耳探式溫度計量度體溫

．微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥如撲熱息痛

●進食和飲食

．多吃新鮮蔬菜生果，保持適量活動，有充足休息和睡眠

●注意個人衛生

．照顧者和病童盡可能留在同一房間並關上門，不要與其他家人接觸，也不要離家

．若家居環境容許，安排病童專用洗手間，否則家人的毛巾、個人衛生用品應從洗手間拿走

．照顧者及病童均要戴上合適大小的口罩

．教導病童注意個人衛生，飯前飯後、如廁前後、咳嗽或打噴嚏後要洗手

．未徹底潔手前，避免接觸眼睛丶鼻和口

●家居衛生

．開窗保持空氣流通，以稀釋病毒或讓病毒隨氣流帶走，若有HEPA過濾器則可使用

．病童要有個人餐具、水杯、漱口杯、牙刷和毛巾

．每天以1比99稀釋家用漂白水清潔家居，病童用的洗手間需定時用1比49稀釋漂白水清潔；附有病童分泌物如噴嚏、咳嗽及排泄物的物品，要用1比49家用漂白水消毒

．每日倒清水入廁所水渠，確保U形隔氣長期儲水

●召救護車

．一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋或進食困難等，馬上召救護車送院

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