港鐵今晚起部分路線減班次　九巴13路線尾班車提早至晚上8時【附班次詳情】 (12:58)

九巴部分路線提早收車

九巴手機APP的路線通告顯示，由2月11日晚上開始，13條巴士路線的尾班車時間提早至晚上8時，包括47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M，涉及地區包括荃灣、屯門、沙田及將軍澳等。

港鐵部分路線晚上8時後減少班次

2月11日晚上開始，港鐵暫時調整部分路線晚上8時後的列車服務，大部分乘客候車時間略為延長1至2分鐘。日間其他時段的列車服務不受影響，繁忙時段服務維持不變。（見圖2）

．荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、東鐵線、東涌線及屯馬線每日晚上8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車

．將軍澳線北角至寶琳站及調景嶺至康城站，星期五及星期六晚上8時後分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變

．2022年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程，有效日期會延長，乘客如持有於上述時段到期的都會票，可於3月15日至5月14日期間，攜同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的全新都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明。