香港藝術節2至4月網上演出一覽　互動劇場、芭蕾舞、親子音樂會有得揀【附免費及收費節目連結】 (10:00)

網上演出重點推介

⬤比利時劇團Ontroerend Goed一對一互動演出 《TM》：活躍國際的比利時劇團Ontroerend Goed創意無限，擅長以互動劇場遊戲闡釋嚴肅題旨。新作《TM》用一對一網上遊戲帶來不一樣的戲劇體驗；觀眾直接和演員透過一問一答的個性測驗對話，步步為營過關成為神秘組織的「知情人士」。Ontroerend Goed借這部打破舞台常規的網上作品，反思近年傳媒操控輿論、民粹主義、陰謀論等社會現象。

網上演出日期：2月26至27日、3月5日至6日、3月12至13日、3月19至20日、3月26至27日；票價100元 【網上訂票】

⬤香港賽馬會藝粹系列：巴伐利亞國立歌劇院歌劇——《死城》

網上放映日期：2月24日至3月3日；免費 【登記觀賞】

⬤香港賽馬會藝粹系列：巴黎歌劇院芭蕾舞團

網上放映日期：3月11至18日、3月14日至21日、3月21日至28日；免費 【登記觀賞】

⬤香港賽馬會藝粹系列：巴伐利亞國立歌劇院歌劇——《鼻子》

網上放映日期：3月10日至17日；免費 【登記觀賞】

⬤捷克布爾諾國家歌劇院歌劇——馬替奴《希臘受難曲》

網上放映日期：3月17日至24日；免費 【登記觀賞】

⬤正點劇團（愛爾蘭）《機器超人》（1.0版本）

網上演出日期：3月23至26日；票價180元 【網上訂票】

⬤羅斯‧威利斯溫暖人心劇作《奇蹟男孩》，由布里斯托爾老域劇團製作

網上演出日期：3月26日至4月2日；票價150元 【網上訂票】

⬤班貝格交響樂團親子音樂會

網上放映日期：4月11日至25日；免費 【登記觀賞】

*註：部分網上演出尚未公布演出日期，詳情請留意香港藝術節（www.hk.artsfestival.org）網頁更新。節目如有更改，以主辦單位公布為準。

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