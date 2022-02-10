利市封、盆菜兜、桃花回收一覽【附回收注意及回收點連結】 (15:33)

農曆新年過後，不少賀年物品如利市封、盆菜兜等都可以回收。以下整合利市封、盆菜兜及桃花回收詳情，如有用剩物品，不妨轉贈重用物資，齊齊減廢。
利市封回收
綠領行動於2月10日至3月2日舉行利市封回收重用大行動，提供逾350個地點回收利市封。綠領行動提醒，印有生肖、年份或姓氏、自動黏貼封口、寫了字或畫花了、有釘或有釘痕，以及有摺痕或已破損的利市封切勿放入收集箱。【回收地點及詳情】
金屬盆菜兜回收
金屬盆菜兜洗乾淨，於2月28日前可以交到13個指定「綠在區區」回收點或坊間回收機構。金屬器皿將送到狗場或農場重用，主辦單位亦會嘗試與盆菜供應者洽談回收重用其盆菜器皿。市民回收時，請把供應者名稱、電話及地區的資料貼在器皿上。【回收地點及詳情】
桃花回收
環保署推出桃花回收計劃，2月7日至21日可把桃花送到指定回收點，送往回收前要拆除揮春及膠帶等裝飾物品。【詳情】
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