新冠疫苗｜5至11歲童即日起可預約復必泰　須於3兒童社區疫苗接種中心打針【附預約連結】 (12:23)

5至11歲兒童今日（9日）起可就復必泰新型冠狀病毒疫苗預約，本月16日起接種，他們只可在兒童社區疫苗接種中心外接種。
為5至11歲兒童接種復必泰疫苗的3間兒童社區疫苗接種中心：
．香港兒童醫院（由醫院管理局營運，2月16日開始提供服務）
．圓洲角體育館一樓多用途主場（由醫院管理局營運，2月16日開始提供服務）
．港怡醫院（由香港大學營運，2月24日開始提供服務）
2月9日起，家長／監護人可以透過政府新型冠狀病毒疫苗接種計劃專題網站www.covidvaccine.gov.hk，為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。
接種疫苗當日須攜同家長同意書
兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_COVID19_Vaccination_CHI.pdf）下載，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。接種疫苗者須帶同身分證明文件正本接種疫苗；若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。
更多5至11歲兒童打針詳情，可參閱政府新聞公報。