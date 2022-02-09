家居檢疫感染控制8注意　衛生署提醒開窗勿開大門【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】 (14:28)

家居檢疫感染控制8注意：

．家居檢疫者的朋友、親友或非同住者不可進入檢疫者居住的單位

．除了棄置垃圾、前往社區檢測中心接受採樣，或經由衛生署允許的指定活動外，必須逗留在檢疫單位內，並關上單位大門

．盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通

．經常清潔雙手及注意咳嗽禮儀（咳嗽打噴嚏 衫袖掩好過用手）

．每日清潔和消毒家居環境

．如廁後先蓋廁板再沖廁，並以梘液和水清潔雙手

．每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口

．若有發燒和急性呼吸道感染病徵或身體不適，應戴上貼面的外科口罩，並即時聯絡民政事務總署24小時專線

家居檢疫期間需要做什麽？

．每天量度體溫兩次及留意身體狀況

．在檢疫期内的指定日子自行進行快速抗原檢測，並在讀取測試結果後立即拍照以保留檢測結果（新冠快速抗原測試Q&A 測試套裝應如何使用？有什麼要注意？【附使用方法示範短片】）

．接受14天家居檢疫的人，須在檢疫期第12天於社區檢測中心進行新冠病毒核酸檢測，並保存載有檢測結果的電話短訊

．將相關健康監測資料及檢測結果記錄於「家居檢疫人士醫學監測表」，保留所有檢測結果及填妥的醫學監測表，以供衛生防護中心人員作不定期查核

「家居檢疫人士醫學監測表」連結：4天檢疫/14天檢疫

家居檢疫期間感到不適該怎麽辦？

．若發燒達攝氏38度或以上，或有其他較嚴重徵狀包括氣促、心悸及心胸痛，有可能是已感染新型冠狀病毒，應即時致電「居安抗疫」計劃熱線報告身體狀況，經評估後安排送院處理

．如快速抗原檢測結果呈陽性，顯示可能已感染新型冠狀病毒，應即時致電「居安抗疫」計劃熱線報告，並可能會被安排送院治療

．如遇緊急情況應致電999

*註：民政事務總署「居安抗疫」計劃熱線於2月10日啟用；2月10日前應致電各區民政事務處24小時熱線（熱線名單）

家居檢疫物資及檢疫者家居垃圾處理詳見：家居檢疫安排2月8日實施 一文睇清注意事項

其他實用連結：

「居安抗疫」計劃下家居檢疫者居住的大廈名單

政府「居安抗疫」計劃網站

政府新型冠狀病毒專題網站