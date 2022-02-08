香港四季常見魚類　漁護署圖鑑教認石崇、細鱗、火點、烏頭、泥鯭 (08:56)

1. 石崇——體型呈側扁，體色多變，由啡色至紅色不等，魚身及近嘴部具大量肉質觸鬚。頭上有時呈白斑，體側及魚鰭散佈黑色斑點。鰭棘具有毒腺，尾鰭呈圓形。

2. 細鱗——幼魚和成魚在外觀上差異較大，成魚體型呈延長及側扁，魚身以藍灰色至銀灰色為主，腹部白色，全身散佈黃色斑點，尾鰭近截平形。

3. 火點——體型呈長橢圓形，魚身以銀白色為主，背部啡色，體側有時會有黃褐色縱帶，近後半側線具橢圓形黑斑，腹部粉紅色至銀白色。腹鰭及臀鰭呈黃白色，尾鰭稍為內凹。

4. 烏頭——體型呈圓筒形，眼圓，具發達的脂眼瞼（厚厚的透明覆蓋物）。背部橄欖綠色，腹部銀白色，體側具六至七條暗色縱帶，尾鰭為叉形。

5. 泥鯭——體型呈長橢圓形，鰓蓋後有時呈現大黑斑，背部啡綠色，具藍至白色圓點，往腹部逐漸變為銀白色，圓點亦漸變細小。鰭棘及鰭條間具深缺刻，硬棘尖銳及具有毒腺。尾柄細長，尾鰭末端會隨成長呈現更明顯的分叉。

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