新冠疫情｜家居檢疫安排2月8日實施　一文睇清注意事項 (18:41)

家居檢疫日數：

．陽性個案的密切接觸者14日，次密接觸者4日

．次密接觸者在4日檢疫期屆滿後，其密切接觸者亦要檢測陰性，才可結束檢疫；若其密切接觸者檢測陽性，次密接觸就會變成個案的密切接觸者，要檢疫14日

評估密切接觸者或次密接觸者是否適合家居檢疫的四大原則

家居檢疫物資：

．資訊包：內有家居檢疫指引、快速測試包、溫度計、其他相關資訊等，由醫療輔助隊上門送遞，檢疫者如有疑問可致電24小時熱線查詢

．電子手帶：由政府資訊科技辦公室人員上門為家居檢疫者戴上電子手帶，確保檢疫者不會外出

．其他生活所需：食物要自行安排（例如叫外賣）或請親友協助，衛生防護中心就送遞物品安排有以下提醒：

1. 送遞物品前提早通知在檢疫單位內的人

2. 送達物品放在單位門外並離開後，再通知室內的人收取，不應有面對面接觸或錢銀交收

3. 盡量減少開門時間，開門時要戴好貼面的口罩，盡量減低傳播風險

檢疫者家居垃圾處理：

．可當一般家居垃圾包好棄置，毋須列為醫療廢物

．家居檢疫者可短暫離開家門，例如到垃圾房棄置垃圾，但有以下要求：

1. 確保當日新冠病毒快速測試結果為陰性

2. 要盡量縮短外出時間及避免接觸到其他人

3. 外出時要戴好口罩

4. 離家時要關好大門以減低潛在傳播風險，並記得帶鎖匙

衛生防護中心總監徐樂堅承認，相對在檢疫設施檢疫，家居檢疫風險稍高，但為預留設施予染疫者隔離，「在非常時期也沒辦法」，呼籲市民配合，在家居檢疫期間勿外出。當局會將有家居檢疫者的大廈名單放在政府資訊網，以便物業管理公司多加留意消毒等安排。

政府新型冠狀病毒專題網站

新冠疫情 相關報道：

港增614陽性逾600宗初步陽性 藍田啟田邨啟仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓等疑現橫向或縱向傳播

周二起啟用竹篙灣社區隔離設施及居安抗疫 快速測試呈陽性市民可由家人代交深喉唾液樣本

梁栢賢：感染人數作控疫指標不合時宜 應計有症狀入院及重症人數