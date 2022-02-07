新冠疫情｜家居檢疫安排2月8日實施　一文睇清注意事項 (18:41)

本港新型冠狀病毒陽性個案連日見新高，今日（7日）新增614宗個案，另有逾600宗初步陽性，加上竹篙灣檢疫中心部分房間改作供染疫者入住的社區隔離設施，衛生防護中心宣布，由明日（8日）起啟動「居安抗疫」安排，密切接觸者及其家居接觸者（即「次密接觸者」）家居檢疫。檢疫者如有身體不適或檢測陽性，應即時聯絡衛生防護中心安排送院檢查及治療。
家居檢疫日數：
．陽性個案的密切接觸者14日，次密接觸者4日
．次密接觸者在4日檢疫期屆滿後，其密切接觸者亦要檢測陰性，才可結束檢疫；若其密切接觸者檢測陽性，次密接觸就會變成個案的密切接觸者，要檢疫14日
家居檢疫物資：
．資訊包：內有家居檢疫指引、快速測試包、溫度計、其他相關資訊等，由醫療輔助隊上門送遞，檢疫者如有疑問可致電24小時熱線查詢
．電子手帶：由政府資訊科技辦公室人員上門為家居檢疫者戴上電子手帶，確保檢疫者不會外出
．其他生活所需：食物要自行安排（例如叫外賣）或請親友協助，衛生防護中心就送遞物品安排有以下提醒：
1. 送遞物品前提早通知在檢疫單位內的人
2. 送達物品放在單位門外並離開後，再通知室內的人收取，不應有面對面接觸或錢銀交收
3. 盡量減少開門時間，開門時要戴好貼面的口罩，盡量減低傳播風險
檢疫者家居垃圾處理：
．可當一般家居垃圾包好棄置，毋須列為醫療廢物
．家居檢疫者可短暫離開家門，例如到垃圾房棄置垃圾，但有以下要求：
1. 確保當日新冠病毒快速測試結果為陰性
2. 要盡量縮短外出時間及避免接觸到其他人
3. 外出時要戴好口罩
4. 離家時要關好大門以減低潛在傳播風險，並記得帶鎖匙
衛生防護中心總監徐樂堅承認，相對在檢疫設施檢疫，家居檢疫風險稍高，但為預留設施予染疫者隔離，「在非常時期也沒辦法」，呼籲市民配合，在家居檢疫期間勿外出。當局會將有家居檢疫者的大廈名單放在政府資訊網，以便物業管理公司多加留意消毒等安排。
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