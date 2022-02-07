新冠快速抗原測試Q&A　測試套裝應如何使用？有什麼要注意？【附使用方法示範短片】 (12:51)

問：什麼是快速抗原測試？

答：快速抗原測試（RAT，rapid antigen test）是篩查新冠病毒的方法之一，可直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質（抗原）。市面上的快速抗原檢測大部分採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。

問：快速抗原測試套裝應如何使用？

答：政府近日在多區派發快速抗原測試套裝予市民，其中包括相達生物科技生產的套裝，以下為該公司測試套裝的使用方法示範短片（註：不同生產商的測試套裝使用方法或有不同，使用前請先詳閱產品資訊，了解採樣方法）：

問：需要等多久才有測試結果？

答：一般等20分鐘才讀取測試結果，時間不能過長或過短。

問：快速抗原測試可以代替核酸檢測嗎？

答：不可以，因快速抗原檢測的靈敏度較核酸檢測低。如果自行進行測試時有不當之處，可能影響其靈敏度和可靠性，但在便利測試途徑和提前診斷方面仍有其角色。政府亦提醒，快速測試只能用作自願檢測，不能代替強制檢測。

問：進行快速抗原測試時要留意什麼？

答：採集呼吸道樣本時，應保持個人和環境衛生。進行測試前後應潔淨雙手。採集樣本時，應身處通風地方，周圍盡量減少放置非必要用品。如無法在沒有其他人的地方採集樣本，應與他人保持最少2米距離。採集樣本過程中，環境如受污染，應以1比49稀釋家用漂白水清潔；金屬表面則需以70%至80%酒精消毒。

（資料來源：衛生署）