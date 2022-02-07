莫奈5畫作2月8及9日香港展出　估值約3.7億【附預約參觀方法】 (10:07)

莫奈5幅作品簡介︰

1.《菊花》︰莫奈1897年創作的4幅菊花靜物畫之一，估價1000萬至1500萬英鎊（約1.06億至1.59億港元）。在花團錦簇的菊花圖，花朵佔據整個畫面，這幅畫的構圖被認為受到日本版畫大師葛飾北齋的啓發。

2.《吉維尼的乾草堆》︰畫作以穀堆為主題，估價1500萬至2000萬英鎊（約1.58億至2.1億港元）。莫奈在1890至1891年間創作了享負盛名的乾草堆系列，1894年重新回歸到這一主題，層次分明飽滿的畫面展現出莫奈利用藝術媒材的的精湛技巧，響起抽象主義的前奏。

3.《冰塊，班納庫爾周邊》︰1892年末至1893年1月期間，法國塞納河沿途遭遇霜凍和暴雪重擊，此畫捕捉了河面的浮冰情景，令人聯想到睡蓮作品中初綻的花朵。畫作估價500萬至700萬英鎊（約5300萬至7400萬港元）。

4.《在迪耶普附近的懸崖上，夕陽》︰創作於1897年，屬於一系列描繪諾曼底海岸的作品。富有動態的筆觸凝練出自然界的精粹，透露莫奈涉足抽象的最早筆迹。畫作估價350萬至500萬英鎊（約3700萬至5300萬港元）。

5.《桃與杏》︰繪於1882至1885年間，當時莫奈的作品日益受矚目，畫作估價120萬至180萬英鎊（約1270萬至1900萬港元）。

蘇富比倫敦現代／當代藝術晚拍（香港預展）

日期：2022年2月8至9日（入場必須預約，查詢：2524 8121）

地點︰金鐘太古廣場1期5樓香港蘇富比藝術空間

時間︰上午10時至下午5時半

拍賣詳情︰bit.ly/33OvZhd

註：資料以主辦單位公布為準