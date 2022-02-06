英女王登基70載　回顧女王之路 (12:00)

‧1952年2月6日

時年25歲的伊利沙伯公主與丈夫菲臘親王出訪肯尼亞期間，父親喬治六世在英國駕崩，終年56歲。伊利沙伯公主接獲消息後，隨即繼位為英女王伊利沙伯二世。

‧1953年6月2日

英女王在倫敦西敏寺正式加冕。

‧1992年

3月，英女王的次子安德魯王子與妻子莎拉分居；4月，女兒安妮公主與丈夫菲利普斯離婚；12月，長子兼王儲查理斯與戴安娜王妃分居。英女王最喜歡的溫莎堡也在當年11月發生大火。英女王形容這一年為「可怕的一年」。

‧1997年

8月31日，戴妃死於車禍，舉國哀傷，英女王被指反應冷淡而惹來罕有的批評。英女王後來發表電視講話向戴安娜致敬。

‧2002年

英女王在位50年，同年經歷了母親和妹妹瑪嘉烈公主的離世。

‧2012年

英女王在位60年，並在倫敦奧運開幕式短片中亮相。

‧2021年

女王的丈夫菲臘親王4月9日逝世。同年10月，英女王入院一晚，其後減少王室公務，多加休養。

‧2022年

英女王在位70年。

（法新社）

圖輯：彩虹女王

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