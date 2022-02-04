新冠疫苗｜銅鑼灣禮頓中心增設復必泰疫苗接種中心　2月11日啟用【附預約接種連結】 (15:49)

「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心七樓停車場，每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間。接種中心不會即場派發「即日籌」。合資格者可選擇在此接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。

為方便市民認識新冠疫苗，政府將由2月11日起在禮頓中心UG層G10號舖，設「新冠疫苗接種資源中心」，為市民提供有關新冠疫苗的資訊，包括接種疫苗地點和本港接種疫苗的最新情況等。

在「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」投入服務後，社區疫苗接種中心的數目將增至15個：

●提供科興的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

●提供復必泰的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」；2月11日起啟用）