政府擴大在家工作　公共服務最新安排一覽（2月4日更新） (13:08)

‧房委會

2月4日至11日期間，所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度的屋邨管理服務；樂富房委會客戶服務中心、觀塘建生廣場綠表置居計劃銷售小組辦事處等，只提供有限度服務。房委會熱線27122712。[詳情]

‧稅務局

2月4日起只提供以下服務：中央詢問處、商業登記署、印花稅署、中央電話查詢處。[詳情]

‧勞工處

2月4日至11日期間，勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供有限度櫃位服務；其他櫃位服務暫停；職業健康診所及職業醫學組停止開放。[詳情]

‧民政總署

所有社區會堂及社區中心（除用作臨時避寒中心、臨時庇護中心或疫情防控工作外）繼續暫停開放至2月17日。

‧運輸署

2月4日起調整服務至另行通知：金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，以及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。車輛檢驗中心會繼續為已預約的車輛提供車輛檢驗服務。[詳情]

‧入境事務處

2月4日至11日期間，只提供緊急和必須的公共服務，包括緊急補領身分證、緊急申請及領取香港旅行證件服務、遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮，以及死亡登記服務等。[詳情]

‧機電工程署

九龍灣總部的註冊及許可證辦事處2月4日起暫停服務，至另行通告。

‧差餉物業估價署

2月4日至11日期間，詢問處開放時間調整為星期一至五，上午8時30分至下午3時正。

‧環保署

2月4日至11日期間，一般顧客服務熱線（2838 3111）的即時接聽服務暫停；各分區辦事處櫃位及接收牌照申請服務暫停；T•PARK［源•區］訪客中心、O•PARK1訪客中心等設施會繼續暫停開放。[詳情]

‧海事處

油麻地海事分處、大埔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證服務，2月7日起暫停，直至另行通告。已預約的相關服務及考試安排將另行通知。

‧路政署

維持公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商加強清潔行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機按鍵。

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