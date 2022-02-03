政府擴大在家工作　公共服務最新安排一覽 (20:48)

‧香港郵政

郵政總局及尖沙嘴郵政局將於2月5日維持正常開門時間，但會提早於下午1時關閉。郵政總局將於2月6日暫停服務。其他郵政局營業時間不變。香港郵政查詢熱線29212222。

‧醫療輔助隊

2月4日起只維持必要公眾服務至另行通知，包括所有抗疫工作、美沙酮診所運作及非緊急救護車服務。逢周末及公眾假期於單車徑及郊野公園的急救服務將暫停。

‧教育局

各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處2月4日起只提供緊急必須的公共服務及抗疫工作。有關安排暫定實行至2月21日。[詳情]

‧海關

兩個辦事處由2月4日至11日（星期六、日除外）期間如常開放，分別為北角渣華道222號海關總部大樓3樓顧客服務中心，以及九龍灣臨樂街19號南豐商業中心12樓1218-1222室金錢服務監理科辦事處。

‧屋宇署

只提供緊急和必須的公共服務，主要處理公眾就樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報、新發展項目的法定申請、承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。[詳情]

‧政府新聞處

政府新聞處轄下位於北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室2月4日起暫停櫃枱銷售服務，直至另行通告。[詳情]

‧土木工程拓展署

2月4日起，暫停部分公共服務，包括土木工程圖書館、親身辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》的申請、礦務部牌照及許可證辦事處，直至另行通告。

．渠務署

2月4日起，除防疫抗疫工作，只維持緊急及必須的公共服務，包括24小時渠務熱線（23001110）、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等，直至另行通告。[詳情]

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