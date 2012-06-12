「TouchWood!」App Store娛樂類免費程式排名第二　用戶戲稱「口臭人必備」 (15:20)

今日（2月3日）下午2時所見，TouchWood!在App Store獲4.9評分、Google Play則有4.6評分，兩者皆是5分滿分，可見甚得用戶歡心。有用家說「這很瘋狂但我喜歡」，在這段艱難時間帶給他很多歡樂；也有用戶戲稱：「口臭人必備，每日一touch，必有所得（我指看圖學英文）」。

陳瑞輝（Frankie）早前在「TouchWood!」網頁面世時，曾在其Instagram的限時動態說：「你哋黐線㗎！」相關報道：粉絲設計「Touchwood App」網頁 陳瑞輝：你哋黐線㗎

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根據BBC「潮流英語」解釋，touch wood有「但願走好運」的意思。

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