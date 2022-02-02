虎年2022｜老虎小知識話你知　孟加拉虎數量最多　華南虎已野外滅絕 (15:00)

‧孟加拉虎

目前數量最多、分佈最廣的虎亞種，主要分佈在印度、孟加拉、尼泊爾、不丹和中國。成年雄性孟加拉虎身長（包括尾部）可達2.7至3.1米，重約200至270公斤。體色呈黃或土黃色，身上有狹窄的黑色條紋，腹部呈白色。而白底黑紋的孟加拉白老虎，通常是遺傳基因突變的結果。

‧馬來亞虎

俗稱馬來虎，是體型最小的老虎亞種，2004年新確認的老虎亞種，主要分佈在馬來半島南部的馬來西亞與泰國境內。以往被視為印度支那虎的一個種群，經DNA鑑定才確定是新品種。牠們被列為國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄的「極危」物種，估計馬來西亞野外只餘少於200隻。

‧印度支那虎

印度支那虎的身形較孟加拉虎小，主要分佈在越南、老撾、柬埔寨和泰國一帶，但數量已大幅減少，相信野生族群已滅絕。雖然曾有人聲稱在馬來西亞見過野生印度支那虎，但無確切證據。

‧西伯利亞虎

又稱東北虎，是體型最大的老虎，身長（連尾部）可達3米，體重可達320公斤；分佈於中國東北地區、朝鮮半島和俄羅斯。每隻西伯利亞虎都有一大片單獨活動的區域，故其分佈密度非常低。牠們在冬天可以移動數百至上千公里。

‧蘇門答臘虎

體型最小的老虎，身上條紋較其他虎種多及密集，毛色較深。分布在印尼蘇門答臘島，是目前印尼境內僅存的唯一一個虎亞種；被列為IUCN瀕危物種紅色名錄的「極危」物種，目前野生數目僅剩不足600隻，且仍在下跌。

‧華南虎

中國獨有的品種，屬中等體型的老虎。身上的條紋既短又窄，間距較孟加拉虎、西伯利亞虎的大。曾廣泛分佈在中國華東、華中、華南地區，但現已於野外滅絕，現存的華南虎僅見於動物園。

（綜合報道）

虎年2022：bit.ly/3se5WZc

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm