虎年2022｜大學講師趣談老虎相關四俗語 (08:51)

1. 「老虎頭上釘蝨乸」

老虎兇猛，還要在牠頭上「釘蝨乸」。蝨乸體型細小，要在虎頭上面「釘」（意指緊跟不放）蝨乸，難上加難，形容行為十分兇險。另有俗語會說成「老虎喙裏搶豬肉」，「喙」字意指鳥獸的嘴，在老虎口中搶牠要吃的肉，同樣危險。

2. 「打虎不離親兄弟」

打虎這個行為本來危險，所以最好與親兄弟同行，血緣相親，能一往無前，齊心協力。另有版本為「打虎須用親兄弟」，道理相同。

3. 「養虎必噬，養癰必潰」

養虎人必會有被老虎噬咬的可能，意指因為縱容而引致禍患，更為常用的有「養虎為患」。「養癰必潰」表達的意思一樣，只是例子不同，「癰」即膿瘡，已經開始發炎，一直不處理膿瘡，終有一日會潰爛。

4. 「猛虎在山，藜藿不採」

原意出於《漢書》，「藜藿」即野菜，猛虎在山頭，無人敢上山採野菜。老虎在山，野菜亦得以保存。「猛虎在山，藜藿不採」通常是用來引出《漢書》中接續句子的意思：「國有忠臣，姦邪為之不起」，意指國家有忠臣坐鎮，奸臣佞官都不敢妄為。

文：何芍盈

虎年2022：bit.ly/3fUVuQY

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm