虎年2022｜蘿蔔糕年糕勿當正餐　營養師建議蒸糕代煎糕　早上吃較易消化 (10:00)

蒸焗氣炸較健康 易潔鑊煎勿多油

李杏榆指出，因為糕點本身已有熱量，如再下兩湯匙油煎，卡路里已增加逾一倍。若煎年糕時沾上蛋醬，熱量則會更高。糕點以蒸的煮法最為健康，如認為味道太淡，可用焗爐、氣炸鍋、光波爐等，可避免落油。若家中沒有這些烹調工具，則可用易潔鑊煎，避免用太多油。

患有「三高」，即高血壓、高血脂、高血糖的人須注意，血糖高的人不應吃太甜的糕點，如馬蹄糕、年糕等。膽固醇高則不能吃太多臘味、蘿蔔糕，因其飽和脂肪較高。購買賀年糕點時，可比較兩個不同牌子糕點的卡路里，若兩者的卡路里相若，則可比較糖分和脂肪比例。

文：湯偉圓

消滯 其他方法：

餐後吃未熟菠蘿奇異果利消滯 營養師建議大餐後兩三日「肉減半菜加倍」

營養師建議：勿留肚食大餐、大餐後宜行步半小時

中醫消滯3茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】

洛神花山楂茶

中醫消滯湯水：白蘿蔔海帶麵豉湯

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