虎年2022｜蘿蔔糕年糕勿當正餐　營養師建議蒸糕代煎糕　早上吃較易消化 (10:00)

新年吃年糕、蘿蔔糕等糕點應節，惟不少糕點熱量高，進食時有何注意？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆提醒，糕點多澱粉質、脂肪，不宜當作正餐，只可作為餐與餐之間的小食，「一件起兩件止」；進食時間「愈早吃愈好」，早吃有時間消化，不建議在晚飯後吃，因晚上較少運動沒有充足時間消耗熱量。
蒸焗氣炸較健康 易潔鑊煎勿多油
李杏榆指出，因為糕點本身已有熱量，如再下兩湯匙油煎，卡路里已增加逾一倍。若煎年糕時沾上蛋醬，熱量則會更高。糕點以蒸的煮法最為健康，如認為味道太淡，可用焗爐、氣炸鍋、光波爐等，可避免落油。若家中沒有這些烹調工具，則可用易潔鑊煎，避免用太多油。
患有「三高」，即高血壓、高血脂、高血糖的人須注意，血糖高的人不應吃太甜的糕點，如馬蹄糕、年糕等。膽固醇高則不能吃太多臘味、蘿蔔糕，因其飽和脂肪較高。購買賀年糕點時，可比較兩個不同牌子糕點的卡路里，若兩者的卡路里相若，則可比較糖分和脂肪比例。
文：湯偉圓
消滯 其他方法：
餐後吃未熟菠蘿奇異果利消滯 營養師建議大餐後兩三日「肉減半菜加倍」
中醫消滯3茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】
虎年2022：bit.ly/3FSXSC8
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm