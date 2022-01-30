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年廿八洗邋遢‧大掃除｜一文睇晒廚房浴室家電手機大掃除貼士　梳打粉清潔好幫手【附連結】 (11:10)

年廿八洗邋遢，農曆新年前大掃除「最後一擊」。本文整合廚房、浴室、客廳，以至抹窗、 家電、廚具、手機等大掃除貼士的相關連結 ，供大家參考。

大掃除抹窗篇︰

．先抹窗框後抹玻璃　善用工具勿靠窗框借力【附抹窗安全及清潔貼士】【詳情】

大掃除廚房、廚具及家電篇︰

．木砧板清潔保養Dos & Don'ts　忌用洗潔精漂白水　塗礦物油椰子油防龜裂【詳情】

．鑄鐵鍋清潔保養5注意【詳情】

．抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法　廚房用具抹布易忽略宜定時清潔【詳情】

．洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部　雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污【詳情】

大掃除浴室篇︰

．浴室清潔劑或潔廁劑選用5注意【詳情】

．洗手盆、瓷磚清潔去霉有法　花灑頭浸白醋刷走水垢【詳情】

大掃除客廳篇︰

．木製皮製家具去霉點有法　電視屏幕用乾軟布輕抹【詳情】

．打掃貼士：除塵後拖地再吸濕　地板更乾爽【詳情】

大掃除工具及清潔劑篇︰

．大掃除好幫手︰梳打粉、白醋、牙膏、洗衣粉【詳情】、檸檬除垢辟味【詳情】

．不同清潔劑勿混合使用　每次用量不宜太多　購買使用存放要小心【詳情】

．各款地拖使用貼士︰傳統地拖最好用【詳情】

．大掃除5位置易忽略　家務助理導師教用老虎夾清潔天花【詳情】

大掃除手機篇︰

．清潔手機五部曲　資訊科技專家提醒：勿一邊充電一邊清潔【詳情】

．Android手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知【詳情】

．iPhone手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知【詳情】

大掃除舊物回收／收納︰

．書本、衣物、電器回收機構一覽【詳情】

．衣架、紙杯、百潔海綿收納4貼士【短片】【詳情】

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