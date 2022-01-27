迎虎年2022｜整芋頭糕紅棗糕秘訣　米芝蓮餐廳大廚教芋頭先炸後蒸　棗蓉過篩幼滑 (10:15)

●芋頭糕 選「芋頭界勞斯萊斯」荔浦芋

芋頭糕最好用荔浦芋（又名檳榔芋）製作，荔浦芋被譽為「芋頭界的勞斯萊斯」；選擇芋頭宜選輕身的，因為水分較少，煮出來的芋頭會比較鬆化粉嫩。

將芋頭切粒，炒香後下五香粉（用新鮮磨製的才夠香）；芋頭入味後，與粘米粉粉漿丶蝦米、臘腸、臘肉、瑤柱和冬菇，拌勻一起蒸。米芝蓮一星餐廳嘉麟樓的大廚林鈺明表示，他會將芋頭先炸後蒸，只用荔浦芋中間芯最粉嫩的部分，以芋頭水混合粉漿，細緻度更高，粒粒芋頭，香口又有皭頭。

●紅棗糕 山西棗王味濃 新疆天山雪棗清甜

米芝蓮一星餐廳明閣行政總廚李悅發指出，紅棗糕製作時間較長，步驟亦較繁複，先要浸發紅棗並挑走其核，然後把紅棗與其他材料一起煮湯令其出味，再將之打成紅棗蓉。

米芝蓮一星餐廳萬豪金殿的主廚鄧家濠喜歡選山西的棗王，它比一般紅棗大三至四倍，不但味道濃郁，而且棗蓉較多，去皮去核，蒸後刮蓉，在過篩幾次才幼滑。鄧家濠提醒，紅棗不可直接打碎，所以做紅棗糕最花時間的過程就是取出新鮮清香的紅棗蓉，「不新鮮、品質欠佳的紅棗，容易會有酸味」。

林鈺明就選用新疆的天山雪棗，認為當地水質清澈，出產的雪棗，清甜香口，幽香杳杳。他並說，一般的紅棗糕用糯米粉，嘉麟樓20多年來的做法則只用木薯粉，做出來的紅棗糕質感清爽，多吃也不膩。

（米芝蓮網站）

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