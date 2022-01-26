Wordle歐美大熱猜字遊戲　每日30萬玩家鬥快解謎【附遊戲玩法‧攻略】 (18:00)

Wordle玩法

‧進入Wordle官網後，畫面上出現30個空格和一個英文鍵盤。

‧玩家任意輸入由5個英文字母組成的生字。

‧每個英文字母方格會呈現不同3種顏色，灰色是猜錯字母，黃色是猜對字母但放錯位置，綠色代表猜對字母且位置正確。

‧玩家須在6次機會中，根據顏色提示推敲正確答案。

‧遊戲每日換一次答案，即每日只可玩一關，而且全球所有玩家答案一樣。

Wordle背後的愛情故事

Wordle爆紅後，其創作者Josh Wardle亦受到網民關注。Josh Wardle本月接受英國廣播公司（BBC）和《紐約時報》訪問表示，他是美國社交平台Reddit的軟件工程師，因為他和他伴侶很喜歡填字和文字遊戲，所以在去年設計了Wordle，希望二人可在每朝早上一起玩同一款遊戲。而遊戲名稱Wordle亦來自Josh Wardle的名字。

起初，Josh Wardle僅把遊戲分享予親友同樂，不料大家很快便愛上這款遊戲，因此Josh Wardle於去年10月正式向公眾開放Wordle。

Wordle遊戲攻略

大部分英文字都至少有一個元音（vowel），即a、e、i、o、u，於遊戲開頭使用包含多個元音的英文字，例如orate、raise、adieu、media、radio等，以盡快收窄猜字範圍。

（紐約時報/BBC/CNET）

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