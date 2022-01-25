約翰遜再被揭封城期間開生日會　回顧約翰遜「派對門」事件 (13:32)

英國ITV周一報道，約翰遜前年6月19日生日當天，其伴侶下午率員工在唐寧街內舉行驚喜生日會，有最多30人聚集；同晚再有家庭聚會。報道稱，當時正值封城期間，禁止室內聚集，上述聚會均涉嫌違規。

首相府回應稱，所謂「生日會」是一些首相府員工在府內的內閣辦公室為約翰遜慶生，約翰遜僅現身不足10分鐘；同晚官邸有家庭聚會則是失實報道。

以下為疫情期間唐寧街部分違規聚集事件：

．去年4月菲臘親王葬禮前夕，唐寧街舉行了兩個送別職員派對，約30人參與。時值英格蘭執行嚴格防疫規定，約翰遜當晚不在首相府。

王夫葬禮前夕 唐寧街揭兩派對送別高官

．ITV揭出2020年5月20日，約翰遜的私人秘書發電郵邀員工參加在唐寧街花園舉行的派對，更提議自攜酒水。約翰遜夫婦均有出席。

英媒披露電郵 揭約翰遜前年封城期間照搞飲酒派對

．英媒揭出2020年5月15日，約翰遜曾與近20人在唐寧街後花園飲酒聚會，當時英國的限聚令規定非同住者聚會不可多於兩人。

約翰遜涉相府違限聚 辦公室：工作會議

．有外泄片段顯示，2020年12月18日唐寧街舉行聖誕派對，約50人出席，有飲食、遊戲和交換聖誕禮物等活動。

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