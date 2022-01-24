迎虎年2022．年花篇｜年花配搭貼士：水仙宜單獨擺放、傳統年花配淺色花添新意 (08:17)

年花配搭4貼士

1.植物生長環境相似

生長環境（如所需水量）相似的植物宜一同擺放，若兩種植物的生長環境太極端，有可能令其中一種植物枯萎。以水仙為例，水仙不宜與其他植物一起擺放，因為水仙需要較優質的水分，其他植物可能污染水質。

2.花期相近

花期相近的植物可一起擺放，例如蝴蝶蘭配五代同堂、串串金配富貴子等。不同年花花期各異：蝴蝶蘭約2至3個月、水仙約1星期、鮮切花（如劍蘭、百合）約1星期、串串金約2星期；盆栽年花花期則較長，可放約數個月。

3.大紅配淺色花添新意

擺放傳統大紅色的年花，又想增添新意，可考慮以顏色較淺淡的花配襯，例如金魚草、紫羅蘭等。

4.保鮮花耐放代替傳統年花

保鮮花保存期長，有人會用以取代新鮮年花。另外，日本大理花、朱頂蘭及蕙蘭的顏色鮮艷漂亮，可以取代較為傳統的紅掌、蘭花等。

資料來源：明報

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