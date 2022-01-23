新冠疫情｜葵涌邨增7流動採樣站　石硤尾邨美如樓、將軍澳寶盈花園、屯門寶田邨、翠寧花園採樣站重開 (12:23)

政府今日（23日）於葵涌邨增設7個地點流動採樣站，另有4個流動採樣站重開（流動採樣站名單按此），為強制檢測者提供免費服務。
葵涌邨增設流動採樣站地點︰
‧葵涌邨旭葵樓對出空地
‧葵涌邨綠葵樓對出羽毛球場及籃球場
‧葵涌邨芊葵樓對出羽毛球場及籃球場
‧葵涌邨秋葵樓旁空地
‧葵涌邨春葵樓旁排球場
‧葵涌邨百葵樓對出空地／球場
‧葵涌邨芷葵樓或茵葵樓旁空地
重開流動採樣站地點︰
‧石硤尾邨美如樓對出空地
‧將軍澳寶盈花園第4座對出空地
‧屯門寶田邨第3座對出空地
‧屯門翠寧花園2座對出空地
另外，因應最新疫情發展，部分流動採樣站今日停止運作，包括：
‧維多利亞公園手球場
‧銅鑼灣社區中心
‧石排灣邨碧朗樓
‧漁光道體育館
‧黃竹坑遊樂場
‧長沙灣體育館
‧長沙灣遊樂場
‧荔枝角公園入口
‧油麻地鴉打街臨時遊樂場
‧大圍村南道
‧大埔社區中心
‧屯門建生社區會堂
‧長康邨康貴樓
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