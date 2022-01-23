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新冠疫情｜葵涌邨增7流動採樣站　石硤尾邨美如樓、將軍澳寶盈花園、屯門寶田邨、翠寧花園採樣站重開 (12:23)

政府今日（23日）於葵涌邨增設7個地點流動採樣站，另有4個流動採樣站重開（流動採樣站名單按此），為強制檢測者提供免費服務。

葵涌邨增設流動採樣站地點︰

‧葵涌邨旭葵樓對出空地

‧葵涌邨綠葵樓對出羽毛球場及籃球場

‧葵涌邨芊葵樓對出羽毛球場及籃球場

‧葵涌邨秋葵樓旁空地

‧葵涌邨春葵樓旁排球場

‧葵涌邨百葵樓對出空地／球場

‧葵涌邨芷葵樓或茵葵樓旁空地

重開流動採樣站地點︰

‧石硤尾邨美如樓對出空地

‧將軍澳寶盈花園第4座對出空地

‧屯門寶田邨第3座對出空地

‧屯門翠寧花園2座對出空地

另外，因應最新疫情發展，部分流動採樣站今日停止運作，包括：

‧維多利亞公園手球場

‧銅鑼灣社區中心

‧石排灣邨碧朗樓

‧漁光道體育館

‧黃竹坑遊樂場

‧長沙灣體育館

‧長沙灣遊樂場

‧荔枝角公園入口

‧油麻地鴉打街臨時遊樂場

‧大圍村南道

‧大埔社區中心

‧屯門建生社區會堂

‧長康邨康貴樓

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