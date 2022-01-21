強制檢測｜57地點納強檢　希慎廣場美食廣場、葵涌邨芊葵樓、綠葵樓等【附名單連結】 (08:58)

另外，政府今日會於下列地點增設或重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人提供免費服務：

‧漁光道體育館

‧香港仔體育館

‧香港仔海濱公園籃球場

‧黃竹坑遊樂場

‧南寧街避車處（香港仔中心第四及第五期停車場入口外）

‧逸葵樓對出羽毛球場及籃球場

‧綠葵樓對出羽毛球場及籃球場

‧芊葵樓對出羽毛球場及籃球場

‧筲箕灣明華大廈G座旁空地

‧田灣嘉隆苑籃球場

‧深水埗富昌邨富悅樓側籃球場

‧石硤尾邨美如樓對出空地

‧大角嘴君滙港二座對出二樓平台空地

‧觀塘凱滙地下正門

‧深井排棉角村

‧深井浪翠園二期第五座及第六座

‧掃管笏愛琴海岸近第八座戶外兒童遊樂場

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