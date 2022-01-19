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米芝蓮2022｜15間香港街頭小吃米芝蓮推薦　佐敦方太糕品舖、灣仔強記美食新上榜【附名單】 (20:58)

香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布，有15間香港街頭小吃店獲米芝蓮推薦，其中佐敦方太糕品舖，以及灣仔強記美食是新上榜。下列是米芝蓮推薦香港街頭小吃完整名單

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