米芝蓮2022｜15間香港街頭小吃米芝蓮推薦　佐敦方太糕品舖、灣仔強記美食新上榜【附名單】 (20:58)

《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）公布，有15間香港街頭小吃店獲米芝蓮推薦，其中佐敦方太糕品舖，以及灣仔強記美食是新上榜。下列是米芝蓮推薦香港街頭小吃完整名單。
米芝蓮推薦香港街頭小吃：
北角：麥記美食 [詳情]
灣仔：強記美食 [詳情]（新上榜）
灣仔：Kelly's Cape Bop [詳情]［韓廚教醃地道泡菜（有片睇）］
尖沙嘴：Owl's [詳情]
尖沙嘴：榴槤樂園 [詳情]［大歎榴槤「落地」鮮味］
尖沙嘴：第三代肥仔 [詳情]
佐敦：方太糕品舖 [詳情]（新上榜）［缽仔糕 白糖糕 芝麻卷誘人 足料糕點 啖啖豆香層層心機］
佐敦：十八座狗仔粉 [詳情]
旺角：Joyful Dessert House [詳情]
旺角：奇趣餅家 [詳情]
深水埗：合益泰小食 [詳情]
深水埗：坤記糕品 [詳情]
深水埗：文記車仔麵 [詳情]
元朗：Fork Eat [詳情]［煮豉油雞 煙熏添櫻香］
元朗：蘇記燉蛋 [詳情]
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