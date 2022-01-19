米芝蓮2022｜米芝蓮大廚最懷念的香港美食：雞蛋仔、一樂燒鵝、海防道熟食中心沙嗲牛肉麵【附名單】 (18:22)

● 台北米芝蓮一星餐廳Longtail主廚林明健：海防道熟食中心的沙嗲牛肉麵

● 台北米芝蓮一星餐廳雅閣主廚張國邦：雞蛋仔

● 日本米芝蓮二星餐廳Florilege主廚Hiroyasu Kawate：魚片粥

● 台北米芝蓮三星餐廳頤宮 陳偉強：上環麥奀記的雲吞麵和油菜

● 泰國米芝蓮一星餐廳Le Du主廚Thitid "Ton" Tassanakajohn：一樂燒鵝的瀨粉和燒鵝

● 上海米芝蓮一星餐廳Obscura主廚Simon Wong：灣仔福臨門的點心

● 上海米芝蓮一星餐廳Obscura主廚DeAille Tam：沾仔記雲吞麵

● 日本米芝蓮一星餐廳Sezanne的Daniel Calvert：大班樓龍蝦粥

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