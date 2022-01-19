米芝蓮2022｜米芝蓮大廚最懷念的香港美食：雞蛋仔、一樂燒鵝、海防道熟食中心沙嗲牛肉麵【附名單】 (18:22)

《香港澳門米芝蓮指南2022》今日（19日）在網上直播公布入選餐廳名單，大會同時邀請世界各地的米芝蓮大廚，分享他們最喜歡或最懷念的香港餐廳和美食，其中地道小食雞蛋仔、沙嗲牛肉麵、雲吞麵都有份，大家搵食時不妨參考大廚之選。
● 台北米芝蓮一星餐廳Longtail主廚林明健：海防道熟食中心的沙嗲牛肉麵
● 台北米芝蓮一星餐廳雅閣主廚張國邦：雞蛋仔
● 日本米芝蓮二星餐廳Florilege主廚Hiroyasu Kawate：魚片粥
● 台北米芝蓮三星餐廳頤宮 陳偉強：上環麥奀記的雲吞麵和油菜
● 泰國米芝蓮一星餐廳Le Du主廚Thitid "Ton" Tassanakajohn：一樂燒鵝的瀨粉和燒鵝
● 上海米芝蓮一星餐廳Obscura主廚Simon Wong：灣仔福臨門的點心
● 上海米芝蓮一星餐廳Obscura主廚DeAille Tam：沾仔記雲吞麵
● 日本米芝蓮一星餐廳Sezanne的Daniel Calvert：大班樓龍蝦粥
米芝蓮2022 相關報道：
香港街頭小食｜15間街頭小吃 佐敦方太糕品舖、灣仔強記美食新上榜【附名單】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm